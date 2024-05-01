51勞動節宜蘭縣府送教師大紅包 明年可望領加班費

宜蘭縣教師職業工會過去4年已與縣內30所學校簽訂教師團體協約，今天與部分學校簽訂續約時，工會同時爭取教師假日出勤可領取加班費，獲縣政府同意在籌編明年度預算時納入考量，增列教師請領加班費的選項。

宜蘭重要大型活動例如全縣音樂比賽、舞蹈比賽或運動賽事，需仰賴教師假日出勤協助，過去都只有給補休，未來這些在假日出勤的教師也可以選擇請領加班費，多了一個自由選項。宜蘭縣教師職業工會今天51勞動節，與學校簽訂師團體協約後，宣布這項好消息。

據了解，目前部分六都為改善教師勞動環境，在年度預算科目中編列給教師加班費，如果宜蘭縣明年給予教師加班費，將是非六都縣市的第一個，全縣100所學校、將有4千多位教師受惠。

宜蘭縣教師職業工會今與20所學校完成教師團體協約續約，工會理事長葉明政表示，工會過去4年已與30所學校簽訂教師團體協約，合約3年一期，有20所學校合約到期，雙方選在51勞動節的今天，在全教總理事長侯俊良、縣府教育處長簡信斌與宜蘭縣校長協會理事長賴尚義見證下，由工會理事長葉明政與20所學校代表完成簽約。

葉明政說，續約協商過程中，商討宜蘭縣教師奉派加班出勤的補償機制議題，經多次溝通確認，縣府承諾籌備114 年度預算時，研議在各校預算增列加班費科目，提供當事人選擇領取加班費或事後補休，讓教師在假日加班出勤的補償機制，更趨合理完善。

縣政府對此樂觀其成，預計今年9月及10月間籌編明年度預算時，考量把加班費編入學校的歲出預算。