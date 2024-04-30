台肥基隆場遭指傾倒營建廢土 台肥回應了

基隆市長謝國樑去年視察中山區台肥基隆廠，發現疑似有業者將南港經貿園區C4基地廢棄土方傾倒於此，台北市議員楊植斗更指台肥恐用假單據購買沃土做水土保持，實際卻是傾倒營建廢土。台肥今晚回應，C4與基隆一廠土方分屬兩個獨立案件，並無將C4營建廢土運至基隆傾倒。

台肥透過聲明指出，C4與基隆一廠土方分屬兩個獨立案件，並無將C4營建廢土運至基隆傾倒之情事，而基隆一廠依據基隆市政府核定之水土保持計畫，向台北市合法土資場「國際」辦理購土，並同時副知基隆市政府在案，相關單據均有案可稽；南港C4案土方出土經台北市政府核定後，陸續將出土運送至新竹縣「全民」合法土資場，並未將C4的營建廢土運至基隆一廠。

台肥表示，本案基隆市政府曾於2023年2月2日及3日派員至基隆一廠勘查並做土壤檢測，土壤重金屬數值皆符合法令規定；而有關基隆一廠水土保持計畫書列有採購沃土1000餘萬費用，公司實際並未編列，更無台肥高層與承包商共同掏空整治預算等情事。

台肥強調，C4案土方運出及基隆一廠土方運入為各自獨立二案，公司悉依法定程序委由「遠揚營造廠」承攬，並無任何不法，若外界針對本案掌握有具體不法事證，請向檢調單位告發或提供至公司依法究辦。