宜蘭太平山翠峰湖寧靜步道之旅 今年改1日遊價格打5折
宜蘭太平山國家森林遊樂區的翠峰湖環山步道內有一處「寂靜步道」，是全國第一個國家級寂靜山徑，林業保育署宜蘭分署羅東自然教育中心每年辦理森林旅遊，帶民眾體驗寂靜的山林，今年選在5月19日，從往年的2天1夜改成1日遊，價格也便宜了一半以上，限量30人。
翠峰湖是台灣面積最大的高山湖泊，環山步道是昔日運材軌道，全長3.95公里，是太平山遊樂區內最長的步道；其中步道2.2公里到3.7公里處最為寂靜，2018年成立首條國家級寂靜山徑，2022年世界非營利組織國際寧靜公園也認證，成為全球首條寧靜步道「Quiet Trail」。
宜蘭分署指出，翠峰湖周邊是檜木森林，步道東入口前段從地面到樹梢布滿泥炭苔蘚，彷彿天然的吸音泡棉，在沒有人為干擾的情況下，測得最小聲響是20分貝，比最安靜的住宅區測出的40分貝，還要安靜100倍；身處其中，能聽見最純粹的雨滴與鳥鳴。
羅東育樂中心2016年開始規畫森林解憂遊程，2017年起從林業文化園區移師太平山，除了中間因人手不足、疫情影響停辦過3年，每年都會帶遊客上山感受森林之美，往年是2天1夜遊程，由於參加民眾反饋，今年改成1日遊，價錢也降到每人1950元。
宜蘭分署表示，活動主題「玩聲音，聽世界」是森林五感活動，從宜專一線23K的見晴懷古步道開始，逐步引導參與者加強聽覺，直到深入翠峰湖環山步道，在寂靜山徑的奧陶紀苔原體驗與自然的對話。今年遊程日期為5月19日，限量30人，有興趣的民眾可洽羅東自然教育中心，或透過台灣山林悠遊網報名。
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