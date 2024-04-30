基隆首成立聯宏社區都更工作站 謝國樑籲中央增容積獎勵

有300多住戶的基隆仁愛區聯宏社區，花蓮震後地下室鋼筋裸露更加嚴重，市府鑑定後有危險之虞已貼黃單。為加速都更速度，市府今天成立都更專案辦公室，並啟用聯宏駐點工作站，盼能將同意比率提高。市長謝國樑向中央喊話，海砂屋容積的獎勵遠低於台北，不利於都更，會繼續向中央爭取，也透過都市計畫增加都更誘因。

基隆市平均屋齡約33年，超過30年老屋占近五成，高達8.5萬戶。謝國樑說，近來地震頻傳，大家都很關心都更的問題，他要請中央幫忙，因為海砂屋容積的獎勵遠低於台北，並不利於基隆進行都更，基隆房價也比台北低很多，會繼續向中央爭取，也透過都市計審議增加都更誘因，有待都更房子非常多，都更是未來市政重要工作。

聯宏社區總共有8棟建物，為屋齡44年的老舊社區，但同意比率目前還不到一半，每周有專人提供諮詢服務、協助都更意願整合，市府列為優先輔導社區。

都發處長謝孝昆表示，除了聯宏社區駐點工作站啟用外，市府近期在建物安全部分，正在積極輔導社區爭取中央結構安全補強經費補助，以確保居民的居住安全；在容積獎勵上限部分，也由市長協調立委林沛祥向中央協調，並參考其他縣市案例，研議可能作法。

議員鄭愷玲說，住戶不要一直侷促在「一坪換一坪」而猶豫不前，要考量的是都更重建後房子價值提高好幾倍。議員何淑萍表示，人工和材料一直高漲，不知大地震何時還要再來，都更要趕快往前走。

議員曾紀嚴說，住戶每天住的擔心受怕，不能再等下去。議員俞叁發建議認為，這次是難得機會，再錯過就沒了。

聯宏社區更新會理事長許記愷說，目前已鑑定為海砂屋，地下室有安全疑慮，大家不要再想「多大換多大」，而是未來房子的安全性。