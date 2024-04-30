台7甲線米摩登路段坍塌搶通 至5月底實施交通管制
宜蘭台7甲線中橫公路宜蘭支線米摩登路段日前受到地震與鋒面降雨影響，邊坡坍塌導致雙向阻斷，公路局4月28日下午搶通，由於邊坡仍不穩定，當晚預警性封路；公路局今表示，將繼續施工加強邊坡，今天起到5月31日，每天上午9時到下午5時交通管制，每小時放行10分鐘，假日不管制。
台7甲線36.8公里處，27日上午4時許因連續地震和鋒面降雨，邊坡大面積坍塌，造成30公尺路段阻斷，10時許遭遇第二次坍塌，受阻路段常80公尺，坍方量約5000立方公尺，公路局東區養護工程分局連日搶修，28日下午3時許搶通。
東分局搶通後先開放通行，然而由於鋒面北移，山區持續陣雨，該路段邊坡不穩定，28日下午6時後預警性封路，29日上午巡視後才開放通行；為了穩定邊坡，上午8時到下午5時實施邊坡刷坡作業，今天宣布施工將持續到5月31日，從每天上午9時到下午5時。
東分局表示，施工期間台7甲線36.6公里到36.8公里200公尺左右路段實施交通管制，每到整點放行10分鐘，假日停止施工時不管制，也請用路人非必要勿進入。
地方人士表示，該路段位於思源啞口和南山部落之間，主要影響宜蘭到台中的通行，對南山部落和宜蘭的交通往來沒有影響。
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