柑橘搭配素馨茶 27歲女孩獲世界「果醬界奧斯卡」大獎
兩位86年次女孩楊雁晴與王薏晴勇闖英國「世界柑橘果醬大賽」，以「柑橘素馨紅果醬」奪下銅牌，這項比賽被稱為「果醬界的奧斯卡」大賽，共30幾個國家、3000多罐果醬參賽競爭，她兩人多次嘗試挑選柑橘品種，再加入在地素馨紅茶，果醬層次多元不甜膩，成了得獎關鍵。
縣長林姿妙今頒發獎牌祝賀2位年輕人，她們去年創立「青菓邸舍甜品坊」，秉持發揚延續水果農產價值的初衷，堅持用最健康原料，100%天然零添加果醬，呈現食物原樣。楊雁晴說，她們期盼做到「每一口美味，都是對這片土地的驕傲與喜悅」，讓台灣優質水果讓國際看見。
面對柑橘類果醬大賽，她們說，「柑橘」是最難製作的果醬，每瓶至少需花費8小時，超過10道工法，非常費工，要如何留住橘香、去除久煮的苦澀，更是難上加難。
兩人在柑橘品種選定下足功夫，到果菜市場一間間詢問品種做記錄，一度被果商誤會是大學生來做研究報告，為避免果皮苦澀味，嘗試椪柑、茂谷柑、佛利蒙柑、桶柑等多種在地柑橘後，最後選定「佛利蒙柑」。
為使果醬層次更多元，尾韻更清爽，楊雁晴及王薏晴加入家鄉冬山鄉特有的小葉種「素馨紅茶」，增添花果香味與溫潤口感，讓柑橘醬帶著一股獨特香氣，評審大為驚豔，成為獲獎關鍵。
縣府農業處大讚兩位小女生，努力專注在柑橘的比例、紅茶的濃度、火侯的控制，經過無數次測試與失敗嘗試，才能成就一瓶世界級果醬。
縣長林姿妙頒獎牌祝賀王薏晴、楊雁晴榮獲「2024世界柑橘類果醬大賽」專業職人組銅牌，感謝兩人對烘焙甜點產業的用心，為宜蘭、為台灣爭光，期許兩人再接再厲，把更多優質農產品融入烘培產品中，讓世界各地消費者都能嘗到宜蘭美食好滋味。
農業處說，世界柑橘類果醬大賽自2005年起，在盛產柑橘的英國彭里斯舉辦，不僅以口感、香氣為評比標準，果醬製作食材及果醬佐餐的多元性也是重要考量，比賽被稱為「果醬界的奧斯卡」，是果醬界最高殿堂，今年收到世界各地多達3000多罐參賽果醬，兩人能夠在眾多參賽者脫穎而出，實屬不易。相關產品可參考「青菓邸舍甜品坊」粉絲專頁。
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