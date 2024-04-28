地震重創宜蘭旅宿業比疫情還慘 縣府同意房屋稅分期繳

地震不斷，很多遊客取消旅宿訂單，造成宜蘭觀光旅宿業的生意比疫情時還慘。面對5月要繳交房屋稅，宜蘭縣府體恤業者遭遇經營困境，同意讓業者申請分期繳納房屋稅，可視繳稅額度多寡，繳稅500萬元以上業者最長可分成36期每月繳交，3年內繳納完畢。

0403強震重創花蓮觀光，交通部觀光署提出三波振興方案，總經費約30億元，經濟部也針對花蓮商圈夜市，推動產業振興。但這些獎勵補助方案都不包含鄰近的宜蘭縣，宜蘭觀光產業也連帶受影響，因餘震不斷，民眾紛紛退訂房，相關飯店旅館、民宿及餐飲營業都下滑。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新替業者請命，他說，原本國5雪隧假日塞車，平常日傍晚北上路段也車多壅塞，地震後，國5雪隧幾乎沒有一天是塞車的，有少部分去花蓮的團客取消花蓮住宿，轉訂單到宜蘭二星或三星級飯店，除此之外大家的住房狀況都很慘，甚至比疫情時還糟。

王文新說，進入5月份旅遊淡季，情況也不會好轉，所以他向縣府建議，請縣府同意給業者分期繳納房屋稅，縣府初步也同意這麼做。

據了解，中央政府在疫情期間釋出分期納稅作法，去年底取消，改由縣市政府自訂辦法。宜蘭縣政府上月28日公布實施「宜蘭縣納稅義務人申請分期繳納地方稅辦法」，正好在這次房屋稅分期繳納派上用場。

縣政府財政稅務局表示，業者繳稅額度20萬元以下，可以分成6期在半年內繳納；20萬至100萬元，12期一年內繳納；100萬至500萬元，24期兩年內繳納；500萬元以上36期於三年內繳納。

不過要加計利息，以郵局1年定存的利息約1.7%左右計算，這比起拖延繳稅被罰10%滯納金，好很多。據了解，全國非6都已有4個縣市訂定納稅人分期繳納地方稅辦法，請有需要業者於5月底前提出申請房屋稅分期繳納。