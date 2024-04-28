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宜蘭推環保葬 五結增8千穴位

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉率全縣之先，斥資3億6千萬將打造納骨堂暨多元葬法園區，設溪南第一處花葬區域，完成整地，目前已在申請建照，若順利預計明年底完工，除了高3層樓、共2萬4500個塔位的納骨堂，還有8千個穴位的樹葬、花葬等環保葬專區。

五結鄉公所社會課表示，目前鄉內無納骨塔，約有20公頃公有墓園都是土葬，公所2020年規畫興建納骨塔，搭配政府推環保殯葬政策，設計成環保多元葬法園區。

社會課指出，根據殯葬管理條例，環保葬的穴位可循環利用，也不會設置牌位，家屬若需祭拜可到下葬穴位奉上鮮花，或是到納骨堂佛堂祭拜；由於環保葬的特性，基本上不占空間，只須要收取數千元手續費，遠較傳統喪葬低廉，更重要的是推環境永續。

五結納骨堂預定用地約1公頃，本來也是公墓，去年底公墓內2500餘座土葬墓已完成火化遷移到暫厝區，待納骨堂完工優先遷入；昨天基地起掘、整地工程完工，公所也申請建照，目前縣府尚在審核，若一切順利，1個月後就可開工，費用公所全額負擔。

縣府民政處長張謙祥指出，目前員山福園、蘇澳軍人公墓等都設樹葬區域，雖致力宣導，但目前使用人數不多；傳統觀念改變不易，20多年前推土葬改火葬也不順利，經過環境變遷，才達到目前9成的火葬比率，環保葬也需要慢慢推動。

公墓 樹葬

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