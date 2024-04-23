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花蓮市垃圾車全面裝設防跌落裝置 提升隊員收運安全

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市清潔隊垃圾車全面裝設防跌落設備，市長魏嘉彥（右）前往關切隊員使用狀況。圖／花蓮市公所提供
花蓮市清潔隊垃圾車全面裝設防跌落設備，市長魏嘉彥（右）前往關切隊員使用狀況。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所為維護清潔隊員收運垃圾時的安全，近來垃圾車後側全面裝設防跌落裝置，採一體成形的銲接方式，同時採購30頂波蘭製的安全頭盔提供隊員使用。隊長吳慶展說，盼給隊員安全的工作環境。

花蓮市清潔隊員有165人，共22輛垃圾車，收運路線11條。因部分縣市清潔隊曾發生清潔隊員站在垃圾車後方協助清運時，不小心墜落，形成安全疑慮，花蓮市清潔隊獲環境部補助經費，將垃圾車後端的防墜落裝置，升級為銲接的一體成形，更加安全且牢固。

吳慶展說，他某次參加活動時，發現民間公司人員配戴的波蘭製造安全頭盔，不只堅硬度遠高於一般安全帽，且還有多處通風透氣孔，就算長時間配戴，夏天也不會覺得悶熱不透氣，且頭盔上還有反光貼條，夜間配戴更安全，這次也採購30頂，配發給垃圾車隨車助手配戴。

他表示，市長魏嘉彥非常重視隊員的健康與工作安全，要求落實職安衛生政策，落實教育訓練；清潔隊對於垃圾車駕駛的培訓也有一定審核標準，必須擔任至少3個月的隨車助手，確實了解收運工作的各項細節，才能擔任駕駛。

魏嘉彥近日前往花蓮市環保示範園區關心防跌落裝置裝設的情形，感謝環境部和縣府持續挹注資源，並提醒隊員們清運垃圾時務必要注意安全。他說，花蓮市清潔隊在職安做了許多努力，希望提升隊員們工作的安全性，也讓民眾對於收運工作更安心。

花蓮市清潔隊垃圾車全面裝設防跌落設備，市長魏嘉彥（右）前往關切隊員使用狀況。圖／花蓮市公所提供
花蓮市清潔隊垃圾車全面裝設防跌落設備，市長魏嘉彥（右）前往關切隊員使用狀況。圖／花蓮市公所提供
花蓮市清潔隊垃圾車全面裝設防跌落設備，提升隊員收運垃圾時的安全。圖／花蓮市公所提供
花蓮市清潔隊垃圾車全面裝設防跌落設備，提升隊員收運垃圾時的安全。圖／花蓮市公所提供

垃圾車 花蓮

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