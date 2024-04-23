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台東知名景點休園逾半年 「最美多良車站」暑假前開放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知名景點「最美多良火車站」休園逾半年，預計7月暑假前重新對外開放。記者尤聰光／攝影
台東知名景點「最美多良火車站」休園逾半年，預計7月暑假前重新對外開放。記者尤聰光／攝影

台東知名景點「最美多良火車站」休園逾半年，遊客量銳減，攤商擺攤延宕沒收入，抱怨工程牛步。鄉公所表示，7月暑假前重新對外開放，服務品質升級，大家拭目以待。

公所秘書李清風說，為讓車站販售區有更好使用空間及動線，因此工程有不同性質，且分別發包施作，都將在既定時程內完成，沒有延宕情形，暑前就能重新和大家見面。

多良車站是南迴熱門觀光景點之一，每年吸引逾萬遊客到訪，公所提升園區內服務品質，去年7月展開攤位區設施及周邊環境整修改善工程，但工程資訊未清楚傳達，導致外界誤解。

許多遊客抵達現場後發現不得入園撲空，抱怨連連，每天遊客量銳減至少1千人次以上，就連攤商也抱怨工程太久，讓他們半年幾乎都沒收入，希望公所盡快讓他們承租做生意。

「只要公所開放招商，就能馬上投入。」林姓攤商說，這次整修確實有點久，他們沒收入生計確實有影響到。另有攤商說「不知道完工後會不會招其他外村攤商進來搶生意」。

公所表示，沒有招商喬不攏及給外村搶生意的問題，都依規定由多良部落居民優先，並且會在園區開放之前，完成招商作業。至於收取10元的清潔費用，會再視情況調升或是維持不漲幅。

多良車站攤商區水電重新配置，並隔間改造新空間出來。記者尤聰光／攝影
多良車站攤商區水電重新配置，並隔間改造新空間出來。記者尤聰光／攝影

多良 攤商 觀光景點

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