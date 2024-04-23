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基市河道上舊大樓傾斜 住戶不安心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市仁五路東和大樓60多年前建成，大樓下方為南榮河道。大樓結構受損多年，0403地震後又傳災情，讓住戶心不安。議長童子瑋昨邀相關單位勘查，市府表示，可補助結構評估1.5萬元，補強工程450萬元。住戶認為不夠用且難執行。童建議異地重建，房子不應蓋在河道上。

基隆港早年是台灣進出口重要門戶，商業發展迅速。仁五路旁原本是南榮河，60多年前先在淤積河道興建東和商場，接著又在僅存的河道上方，興建2或3層樓的30棟透天店面，後來有住戶加蓋4、5層樓。

東和商場、東和大樓建物都因老舊，加上基地原是河道，出現牆面和地板傾斜、龜裂問題，東和大樓下方仍是河道，加上載重增加，房屋基礎明顯受損，住戶擔心房屋安全堪慮。

4月3日花蓮大地震後，東和大樓有住戶發現牆有新裂痕，還有住戶後門打不開，憂心房屋往後傾斜更嚴重。童子瑋昨邀市府產都市發展處人員前往東和大樓、商場，勘查房屋災損情況。

市府表示，住戶若擔心居住安全，依照中央震災救助辦法，可協助住戶申請建物結構安全評估，最高補助1.5萬元，後續補強工程最高補助450萬元。至於長期解決方案，需要再調閱相關文書，查明東和大樓基地土地權屬，以及相關法令才能決定。

胡姓住戶認為，該大樓應該是不能再住，希望市府能與住戶洽談搬遷方案。也有人提出拆除東和大樓2樓以上建物，只保留1樓店面，「減重」後危險能降低。

童子瑋表示，基隆早年缺少商業用地，才在南榮河上興建東和大樓，如今出現地層下陷、房屋傾斜，市府應重視大樓住戶及往來人車安全，主張異地重建，尚有其他建物蓋在河道上，市府也應全面檢視安全性。

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