基市河面大樓傾斜...議長主張拆除 住戶稱：「減重」就好

基隆市仁五路東和大樓60多年前建成，大樓下方為南榮河道。大樓結構受損多年，大地震後又傳災情，住戶住得不安心。基隆市議長童子瑋今邀相關單會勘查，基市府表示，可補助結構評估1.5萬元，補強工程450萬元。住戶認為不夠用且難執行。童子瑋建議異地重建，房子不應蓋在河道上。

基隆港早年是台灣進出口重要門戶，商業發展迅速。仁五路旁原本是南榮河，60多年前先在淤積河道興建東和商場，接著又在僅存的河道上方，興建30棟透天店面的東和大樓。東和大樓視基地是河道或新生地，分別興建2、3層樓建築，不少住戶後來加蓋4、5層樓。

東和商場和東和大樓建物都因老舊，加上基地原是河道，出現牆面和地板傾斜、龜裂問題，東和大樓下方仍是河道，加上載重增加，房屋基礎明顯受損，住戶擔心房屋安全堪慮。

4月3日花蓮大地震後，東和大樓有住戶發現牆裂出現新裂痕，還有住戶的後門「打不開」，認為房屋往後傾斜更嚴重。童子瑋今邀市府產都市發展處使用管理科代理科長高浚圻等人，前往東和大樓、商場，勘查房屋災損情況。

高浚圻說，住戶若擔心居住安全，依照中央震災救助辦法，可協助住戶申請建物結構安全評估，最高補助1.5萬元，後續補強工程最高補助450萬元。至於長期解決方案，需要再調閱相關文書，查明東和大樓基地土地權屬，以及相關法令才能決定。

胡姓住戶認為，這棟大樓應該是不能再住人了，希望市府能與住戶洽談搬遷方案，不論是拆屋但會補償住戶，或是另外建屋安置原住戶都可以，條件後續再談。也有人提出拆除東和大樓2樓以上建築物，只保留1樓店面，「減重」後危險就降低了。