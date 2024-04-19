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國道客運擬調票價 基隆市公車獲1億補助…暫不漲

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市公車票價已18年未調整，市府表明暫時還不會調漲。記者游明煌／攝影
基隆市公車票價已18年未調整，市府表明暫時還不會調漲。記者游明煌／攝影

基隆市公車處連年虧損，目前全票15元已維持18年，近來國道客運票價擬調漲，市公車票價是否跟漲？市府交通處表示，今年已向公路局爭取增加營運虧損補貼市公車，預計5月有1億元補助，可紓解漲價壓力，市公車票價暫不調漲。

市公車處到今年累積負債17億元，去年配合中央推動1200首都通勤月票及基隆自辦的288月票後，市民擔心票價會不會調漲，也引發討論，但多數議員也都反對漲價。去年市長謝國樑表示，將請專家學者全面體檢，並爭取中央補助因應。

交通處長王圳宏表示，去年向公路局申請公共運輸計畫營運行銷補貼款，交通部長王國材上月到基隆視察時同意補助，5月可望有公路局補助款1億元，這項營運虧損補貼用於市公車路線，包括R路線都能夠獲得補助款。

市議員韓世昱說，市公車每天都有很多市民搭乘，尤其長者一早搭公車出門運動、買菜等，是很好的福利政策，不宜調漲價格，但路線可調整優化。

立委林沛祥表示，基隆捷運第一階段南港到八堵，未來10年後才會完工營運，目前應先「養好」乘客，把配套做好，讓各地接駁到八堵站的公車路線、班次更加完善。

交通處表示，基隆客運退出R路線的營運以後，由基隆市公車處接駛提升服務，R85大武崙到七堵火車站併入原510路線行駛，R66海科館到七堵火車站平日13班次，R82國家新城到七堵火車站平日42班次，R86幸福華城到七堵火車站平日44班次，目前各線的搭乘人數都非常不錯。

公車 基隆捷運 火車站

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