國道客運調漲聲基隆市公車有壓力 市府獲補助暫不調漲

基隆市公車處年年虧損，目前收費全票15元已維持18年，近來國道客運票價擬調漲，市公車票價是否跟著漲引起市民關注。市府交通處今年編列1億2千萬元、社會處編列5千萬補貼，市府今年度已向公路局爭取增加營運虧損補貼給市公車路線，預計5月有1億元補助。市府說，短期內紓解漲價壓力，市公車票價暫時不調漲，請民眾安心。

基隆市公車處到今年負債17億元，去年配合中央推動1200首都通月票及基隆自辦的288月票後，市民擔心票價會不會調漲，也引發討論，但多數議員也都反對漲價。去年市長謝國樑表示，會將請專家學者全面體檢，並爭取中央補助因應。

交通處長王圳宏表示，去年向公路局申請公共運輸計畫營運行銷補貼款，交通部長王國材上月到基隆視察時當場表示同意補助，5月可望有公路局補助款1億元，這項營運虧損補貼用於市公車路線，包括R路線都能夠獲得補助款。

市議員韓世昱表示，市公車處有很多市民搭乘，尤其是長者很多一早搭公車出門運動、買菜等，是很好的福利政策，不宜調漲價格，但可精進調整優化。

立委林沛祥說，基隆捷運第一階段是南港到八堵，未來等10年後才能完工營運，目前最該做的是「養好」乘客，把配套做好，讓各地接駁到八堵站的公車路線、班次更加完整。

交通處表示，基隆客運退出R路線營運後，由基隆市公車處接駛，R85大武崙到七堵車站併入原510路線行駛，R66海科館到七堵車站平日13班次，R82國家新城到七堵站平日42班次，R86幸福華城到七堵火車站平日44班次，目前搭乘人數都不錯。