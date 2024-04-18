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花蓮農改場新書「發芽」出版 記錄原民農耕、飲食文化

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，推廣傳統農耕與飲食文化，出版「發芽」一書，將此書回贈給受訪的5個部落，並帶領族人參觀原住民作物保種圃。農改場長楊大吉表示，部落文化隨著時間逐漸消失，農改場協助族人保種，期待這本書不只是發芽，未來還會成長茁壯，將文化傳承下去。

農改場昨發表新書，邀族人分享更多書提及的農耕知識與飲食文化，像是高山上的農耕、傳統作物的管理方式、部落的傳統飲食、藥草的應用，小米的祭儀等。

楊大吉表示，耆老的凋零導致文化逐漸消失，從2022年開始，農改場協助族人，展開有系統的部落文化搜集，包含飲食文化、物種、編織等，將部落傳統文化保存。這次訪談太魯閣族的大同大禮部落、撒奇萊雅族的撒固兒部落、阿美族的砂荖部落、奇美部落、布農族的卓清部落。

楊大吉說，每個族群都有很多祭典藥草文化，值得以文字與照片影像保存下來，未來每年都至少會出一本。尤其現在氣候變遷影響農作物，針對不同部落即將流失的物種，藉由導入科技保存下來，也跟農業部農試所國家作物種原中心、世界種原庫合作，保存農作物種子。

作者陳美齡特別導讀書籍「發芽」，分享田野調查的甘苦，聽著耆老神采奕奕地講述土地上耕耘的故事，深深被吸引，同時也發現種植知識與傳統智慧正在急速消失中，記錄與保存刻不容緩，期待透過本書撒播傳統智慧與文化的種子，在部落發芽茁壯。

原住民 農改場

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