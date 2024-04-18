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綠營基市主委正國會對決 林右昌蔡適應代理人之爭

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆報導

民主進步黨基隆市黨部第19屆主委選舉，繼前立委蔡適應服務處主任林明智登記後，前市長林右昌任內的民政處長、內政部專門委員王榆森昨完成登記，3議員施偉政、鄭文婷、洪森永陪同。主委選舉將成為同屬正國會的林右昌、蔡適應「代理人之爭」。

蔡適應是否進入賴清德內閣，還是再戰2026年市長，還有待觀察，林明智選主委被視為蔡適應再起的灘頭堡，積極拉攏各議員及黨員支持。而林右昌卸任內政部長後，將轉任民進黨秘書長，重新思考政壇布局，當了他8年民政處長的王榆森，人脈相當豐沛。

王榆森表示，林右昌8年執政把基隆打造有質感、快樂城市，並提及蔡適應是國會評鑑最優秀立委，爭取很多預算。雖然上次市長、立委選舉不幸落敗，但民進黨沒有悲觀的權力，未來要如何重返執政、團結一致最重要，要找回民心。對於下屆基隆市長人選想法，他說，相信黨中央會有機制找出最合適的人選。

林明智對參選表達培育更多優秀人才，未來重新贏得基隆人的信賴，日後在基隆市贏回執政權。

綠營目前議長童子瑋是支持度很高的政治人物，可左右選局，也被視為下屆市長可能的黑馬，但是此次他沒有人馬參選，決定保持中立立場。童子瑋表示，未來就是「基隆隊」，不希望在選舉市黨部主委時，產生一些傷痕，不要把派系的色彩放得太重，所以他個人並沒有推出人選，就是尊重大家，尊重林右昌，也尊重蔡適應。

林右昌 蔡適應

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