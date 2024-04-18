公廁整修牛步…綠島石朗浮潛 被迫海底尿尿

台東縣政府6年前與中華郵政在綠島石朗浮潛區設置世界最深海底郵筒，成為熱門打卡勝地，綠島鄉公所為友善環境，在潛水點旁建公廁解決潛客需求，未料去年因颱風受損，封閉整修至今，潛客怨工程牛步，只能被迫尿海裡，公所表示，今年暑假前就會開放使用。

台東縣政府2018年攜手中華郵政在綠島石朗浮潛區海下11.5公尺處，設置1座克里蒙氏豆丁海馬造型的海底郵筒，每年吸引國內外上萬潛客到訪，綠島區公所體貼潛水客需求，在潛水點旁建公廁，不過現在一直圍著封鎖線，不少潛客因無法就近解決，被迫尿在海裡，紛抱怨公廁整修太慢，很難想像暑假旅遊高峰期怎麼解決。

「男生還好，女生就很不方便」台中曾姓潛客說，公廁整修工程如果一再延宕，很多人憋不住就會直接尿海裡。當地潛水教練無奈地說，帶團下潛前都會提醒潛客先上廁所，「石朗公廁整修很久，確實很不便」。

綠島區公所清潔隊表示，石朗公廁去年9月接連遭海葵及小犬颱風侵襲，設施損壞，水源地及管線亦出問題，使得廁所無水可用，公所已於災後提報整修，今年初也向水公司申請管線接點作業，相關工程預計暑假前可完成。