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花蓮農改場新書「發芽」發表 撒播原民農耕知識

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，推廣傳統農耕與飲食文化，今天帶領族人參觀原住民作物保種圃。記者王思慧／攝影
花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，推廣傳統農耕與飲食文化，今天帶領族人參觀原住民作物保種圃。記者王思慧／攝影

花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，推廣傳統農耕與飲食文化，出版「發芽」一書，將此書回贈給受訪的5個部落，並帶領族人參觀原住民作物保種圃。農改場長楊大吉表示，部落文化隨著時間逐漸消失，農改場協助族人保種，期待這本書不只是發芽，未來還會成長茁壯，將文化傳承下去。

農改場今天發表會新書，邀請部落族人分享更多書提及的農耕知識與飲食文化，像是高山上的農耕、傳統作物的管理方式、部落的傳統飲食、藥草的應用，小米的祭儀等。楊大吉將訪問部落的「發芽」書籍，贈給部落頭目、族人，期待傳統作物種原落地發芽、生生不息。

楊大吉表示，耆老的凋零導致文化逐漸消失，從2022年開始，農改場協助族人，展開有系統的部落文化搜集，包含飲食文化、物種、編織等，將部落傳統文化保存。這次特別訪談太魯閣族的大同大禮部落、撒奇萊雅族的撒固兒部落、阿美族的砂荖部落、奇美部落、布農族的卓清部落。

楊大吉說，每個族群都有很多祭典藥草文化，值得以文字與照片影像保存下來，未來每年都至少會出一本。尤其現在氣候變遷影響農作物，針對不同部落即將流失的物種，藉由導入科技保存下來，也跟農業部農試所國家作物種原中心、世界種原庫合作，保存農作物種子。

本書作者陳美齡老師特別導讀書籍「發芽」，分享田野調查的甘苦，聽著耆老神采奕奕地講述土地上耕耘的故事，深深被吸引，同時也發現種植知識與傳統智慧正在急速消失中，紀錄與保存刻不容緩，期待透過本書撒播傳統智慧與文化的種子，在部落發芽茁壯。

花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，圖為部落的小米。記者王思慧／攝影
花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，圖為部落的小米。記者王思慧／攝影
花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，推廣傳統農耕與飲食文化，出版「發芽」一書，將此書回贈給受訪的5個部落。記者王思慧／攝影
花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，推廣傳統農耕與飲食文化，出版「發芽」一書，將此書回贈給受訪的5個部落。記者王思慧／攝影

原住民 農改場

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