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綠島石朗公廁整修牛步 潛水客怨稱只能尿海裡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣綠島鄉公所在熱門石朗潛水點旁興建公廁，解決潛客如廁需求，但災損整修至今已逾半年時間，仍封閉停用，造成潛客不便，抱怨工程牛步。圖／讀者提供
台東縣綠島鄉公所在熱門石朗潛水點旁興建公廁，解決潛客如廁需求，但災損整修至今已逾半年時間，仍封閉停用，造成潛客不便，抱怨工程牛步。圖／讀者提供

台東縣政府與中華郵政聯手在綠島石朗浮潛區，設置目前世界上最深的海底郵筒，成為綠島熱門打卡聖地。綠島鄉公所並在潛水點旁興建公廁，解決潛客需求。未料公廁從去年就整修封閉至今，潛客怨稱只能被迫尿海裡，抱怨整修牛步。公所表示，今年暑假前開放使用。

公所清潔隊表示，石朗公廁去年9月接連遭受海葵及小犬颱風侵襲，造成內部及周圍設施災損，更重要的水源地及管線問題，使得廁所無水可用，因此，災後立即提出災損整修，今年初也向水公司申請管線接點作業，目前相關工程都已經進行中，預計暑假前可完成。

2018年5月台東縣政府與中華郵政合作，在潛水勝地的綠島石朗浮潛區海下11.5公尺處，設置以克里蒙氏豆丁海馬造型的打卡聖地郵筒，成為世界最深海底郵筒。每年吸引破萬來自國內外潛水客到訪，是綠島重要的觀光景點。公所並在潛水點旁興建公廁，解決潛客如廁需求。

不過，公廁因災損及管線等問題，公所拉起封鎖線封閉不對外開放，潛客無法就近解決的情況下，只能被迫自然解放，並批整修工程牛步，目前已進入旅遊旺季，造成更多潛客的不便，很難想像高峰期的暑假，該怎麼解決。

「他們男生還好，女生就很不方便了。」台中曾姓潛客說，公廁能盡早整修開放最好，最怕夏天颱風多，到時一再延宕的話，就很麻煩，憋不住就尿海裡。當地潛水教練表示，他們也很無奈，帶團下潛前，都會提醒潛客先上廁所，石朗公廁已經整修很長一段時間，確實很不便。

台東縣政府與中華郵政合作，6年前在潛水勝地的綠島石朗浮潛區海下11.5公尺處，設置世界最深海底郵筒，每年吸引破萬來自國內外潛水客到訪。圖／翻攝自台東縣政府官網
台東縣政府與中華郵政合作，6年前在潛水勝地的綠島石朗浮潛區海下11.5公尺處，設置世界最深海底郵筒，每年吸引破萬來自國內外潛水客到訪。圖／翻攝自台東縣政府官網

公廁 災損 綠島

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