宜蘭市及羅東230席智慧停車位5/1啟用 多元繳費更方便

為改善人工開單錯誤及彌補開單人力不足，宜蘭縣政府試辦智慧化停車開單，評估試辦成效良好，自5月1日起將在宜蘭市及羅東鎮擴大實施，共230席智慧化停車位，停車格附近就有繳費機，有多種付費方式，也可到超商繳費。

縣政府交通處今天在縣務會議說明，宜蘭現行路邊收費停車有烏石港、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮19條收費路段、共956席收費停車格，以往的人工開單以操作PDA掌上型設備，開出停車繳費單及照相舉證，偶爾會有車號誤植、開單錯誤情形。

交通處長黃志良說，宜蘭路邊停車開單人員36人，近年來開單人員經常出缺，有鑑於物聯網技術應用於智慧化停車管理系統設備，蓬勃發展，可提供精確、即時路邊停車動態資訊，提高停車周轉率，縣府於110年在宜蘭市復興路及礁溪鄉育才路試辦，開單效率提升2.5倍，大幅減少開單錯誤及漏失。

5月1日起實施230席智慧化停車位，占全縣路邊停車收費停車位約四分之一，分布在宜蘭市復興國中側10席、宜中路15席、 復興路36席、弘志路停車場15席；在羅東鎮有純精路154席。

每30分鐘15元，停車未滿10分鐘免費，超過10分鐘系統開始計費，並追溯到剛停車的前10分鐘，每天收費時段上午8點到晚上10點。

民眾在車輛駛離前，到緊鄰的繳費機查詢繳費，多元繳費方式， 電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）；第三方電子支付（ Line Pay 、全支付、台灣pay、悠遊付）；感應式信用卡，或在停車柱上掃QRcode碼，透過線上支付平台繳費，如果車輛已經離場，可以到4大超商繳費。