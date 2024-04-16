蘇澳飯店工地巨響 天坑嚇壞居民

宜蘭蘇澳某飯店工程疑因湧水淘空地底泥沙，造成工地旁的道路塌陷2米深，施工圍籬也傾倒。昨天清晨民眾驚見「天坑」告知公所，鎮長李明哲到場看到承包商已在填土，怒批施工單位明知釀災卻未通報，要求飯店停工，全面檢查道路及鄰損，安全無虞後才能再施工。

附近住戶也被這突如其來的「天坑」嚇到睡不著覺，有住戶抱怨，因施工震動造成住家門口與道路銜接處出現裂縫，門口大理石地磚也翹起來，「如果像台北大直的鄰損案就糟糕了」。

根據監視器影像，「天坑」出現在前晚10點多，蘇東北路2-73號前的飯店工地「兩聲巨響」後，緊鄰工地道路應聲塌陷，工地圍籬跟著倒塌，道路塌陷面積約20平方米、2米深，所幸沒人車經過。

鎮長李明哲昨天上午8點多到場，坑洞已有3、4台灌漿車次回填水泥，但道路仍留下長長裂痕，附近住戶人心惶惶，因意外發生施工單位並無依法即時通報鎮公所及縣府，也未立警示標語。李明哲視察時怒斥，施工單位不能草草回填了事，應以蘇澳鎮民居住與用路安全為第一考量。

縣府建設處長潘亮宇昨到場會勘，立即要求停工，經建築師公會、土木技師公會鑑定確保安全無虞才能復工，若有鄰損也要一併處理；全案也將依違反建築法，工地造成危害公共安全，各罰建築師及營造廠商3萬元。

承包商說，幾天前疑似挖到以前留下的舊涵管，導致涵管破裂造成大湧水，當時已先停工，先處理湧水問題。該飯店去年6月施工，預計工期3年。業者表示，承包商昨天清晨6點多開始調車回填6輛次砂石及3輛次混凝土，目前地質處於穩定，會配合土木技師鑑定，安全沒問題才會再動工。