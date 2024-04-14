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即時短評／30年來第一次 國民黨在宜蘭員山鄉大獲全勝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉2屆鄉長由國民黨籍張宜樺拿下，這次黃雯如在議員補選再光復員山鄉，30年來第一次鄉長與縣議員大獲全勝，敲響綠營警鐘。記者戴永華／攝影
宜蘭員山鄉2屆鄉長由國民黨籍張宜樺拿下，這次黃雯如在議員補選再光復員山鄉，30年來第一次鄉長與縣議員大獲全勝，敲響綠營警鐘。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉是深綠票倉，這次補選又是民進黨立委陳俊宇所留下的空缺，照理說綠營應可保住這席，最後卻敗選。綜觀藍綠這幾屆在員山鄉的重要選舉，2屆鄉長由張宜樺拿下，這次他的妻子黃雯如在議員補選再光復員山鄉，30年來第一次國民黨在員山鄉長與縣議員大獲全勝，敲響綠營警鐘。

「翻轉綠營票倉，沒什麼不可能」，國民黨士氣大振。員山鄉自從民國83年，獨立設選區以來的2席縣議員，都是藍綠各1席。這次補選後，30年來首見兩席都是國民黨縣議員，黃雯如同時也是30年來第一位女議員，黃雖以無黨籍登記參選，但選前已加入國民黨，藍綠政治版圖在員山鄉出現挪移。

藍營在宜蘭縣選舉流傳一句話，全縣性的選舉只要在員山鄉勝選，全縣就勝選，足以形容國民黨在員山鄉選戰何其不易；但若以一個員山鄉內的選舉來看，國民黨籍鄉長張宜樺的兩次選舉，都是在備受攻擊且不看好的情況下，分別以3千多票及7千多票領先，這次張的妻子黃雯如再拿下縣議員補選。

立委陳俊宇在這屆縣議員補選時，在員山鄉拿下最高票，同時也是全縣議員得票的最高票，但這次卻輸掉他的本命區，選戰策略與候選人本身的條件都有關係。

民進黨把這次縣議員補選當成大選來打，傾全黨議員之力，立委及名嘴站台助講，拉高選舉層級；反觀張宜樺鄉長在布局妻子黃雯如的選舉時，低調再低調，選擇一步一腳印與鄉親接獨，沒有召開什麼記者會，連發布新聞稿也少之又少，與他兩屆選鄉長的風格頗為類似，鴨子划水般爭取支持。

藍綠各挺的黃雯如與藍萬義本身的人格特質也有關係，黃雯如年輕女性，溫柔個性容易與鄉親拉近距離，加上有夫婿張宜樺的政績當基礎，是綠營政要名嘴無法撼動的優勢；至於62歲的藍萬義，口才欠佳，即便也是勤走基層，仍不符合選民期待。

立委陳俊宇在這屆縣議員選舉時，如果沒有部分原本挺綠的選民默默支持，不可能贏得選舉；與其說這對夫妻很會打選戰，事實上是民進黨基本盤鬆動，國民黨團結下，打贏這場補選之戰，民進黨針對2026年的大選布局勢必要更加審慎。

國民黨 宜蘭縣選舉 議員

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