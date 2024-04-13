全國新住民健行嘉年華3千多人享美食 舞蹈表演飄異國風

全國新住民健行暨嘉年華會今天上午在基隆潮境公園舉行，吸引3千多人參與，從碧砂漁港健走到潮境公園，全國十多縣市新住民齊聚一堂，享受美食、欣賞舞蹈表演，充滿異國風情。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，非常感謝體育署、市長謝國樑、議長童子瑋等大力支持，吸引3千多民眾，來自全國十多個縣市的新住民都來參加，民眾從碧砂漁港出發，很多全家一起出動，健行到潮境公園，沿途可欣賞海景。

鄭錦洲表示，現場有30多攤越南、泰國、馬來西亞、印尼等東南亞美食，民眾大排長龍，摸彩品有10多輛腳踏車等豐富獎品。美食有泰國打拋豬肉、椰子珍珠奶凍、越南粉捲五花肉、涼拌河粉、炸春捲等都很受歡迎。

現場有濃濃的異國風情，大家穿上各自國家的傳統服飾，展現舞藝拚場。

教育部體育署主任秘書呂忠仁表示，這個活動連續多年舉辦，非常有意義，體育署除了培育競技優秀選手外，最重要就是提倡全民運動，會持續辦下去。

市長執行秘書蔡智穎代表市長謝國樑出席，議員張顥瀚說，健走和嘉年華兩個活動的結合，體驗多元新住民文化。議員秦鉦表示，新住民和基隆人多元共融，不分你我。

今天由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦，協辦有台灣體育總會、協和發電廠、海科館、基隆市商業總會、慶安宮、救國團等。