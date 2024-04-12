颱風+焚風 夏雪芒果產量減半

有芒果界LV美稱的台東「夏雪芒果」，因去年颱風、上月吹焚風導致結果率大幅下降，農民預估產量不到去年一半，縣府表示將協助行銷。

此外，高雄荔枝、龍眼、青梅、水蜜桃等水果也因天候緣故著果率偏低，市府爭取納入現金救助。那瑪夏區山區農民反映，不少果樹栽種在林地上，希望能放寬申請條件；市府表示，會反映給中央。

台東「夏雪芒果」去年受颱風、焚風侵損，農曆年後結果率大降，衝擊收成。台東縣政府農業處農務科長劉炯傑說，去年海葵及小犬颱風的確造成夏雪節枝受損，進而影響結果，所幸巡視追蹤，不結果的面積有限，但上個月焚風損害，中央並未列入天然災害救助辦法內，縣府將持續拓展國內外通路，協助農友把夏雪賣出去。

另受高溫乾旱影響，高雄龍眼、梅子、水蜜桃等農作物也持續傳出災情，青梅與水蜜桃著果率差，果實發育不佳，青梅約減產3成5、水蜜桃減產3成。龍眼受災達2成5，玉荷包則因近來日夜溫差逾10度，加上南風強勁，落果一半，產量剩約3至4成。

高雄市農業局4月10日前已完成全市玉荷包、黑葉荔枝、龍眼、梅子及那瑪夏區水蜜桃災害勘查，確認受災均達2成以上，將向中央爭取納入現金救助項目，立委邱議瑩昨在立法院經濟委員會要求農業部根據勘查結果，盡快發布災損公告，以減輕農友損失。