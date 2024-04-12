宜蘭鐵路高架 可望調高補助

宜蘭鐵路高架化計畫爭取2034年完工，宜蘭到羅東段總經費491億元，較原計畫高出約1倍，宜蘭縣府分攤配合款也從54億元上升到104億元，財政拮据的情況下需要花費7年支付，盼中央全額補助，交通部長王國材昨指示鐵道局朝專案協商、調高補助額。

王國材昨天與立法院交通委員會前往宜蘭考察，鐵道局報告，宜蘭到羅東鐵路高架計畫全長15.85公里，從四城站南端到冬山站北端，宜蘭、二結、中里、羅東改為高架站，取消9處平交道，並在高鐵預定特區新增宜蘭新站，與高鐵宜蘭站共構；新的高架車站外觀設計結合風土民情，一樓設商業空間。

鐵道局指出，目前正在辦理綜合規畫與環評，今年2月29日開期末報告審查會議，4月底複審；環境部2月22日開第2次專案小組初審，鐵道局修正環說書後，4月2日送環境部續查，爭取6月通過，核定後爭取2034年完工。

縣府交通處長黃志良說，鐵路高架化最初規畫時，地方配合款是54億元，這幾年社會變化，總經費上漲到491億元，地方配合款也增加到104億元；縣府1年可運用的建設財源約15億元，要花7年才能付完，這7年其他施政計畫將無財源可用，對縣府負擔沉重。

鐵道局回應，全台只有台中的鐵路高架化是中央負擔全額，當時早於2012年，補助經費分攤要點尚未公布，其他縣市的鐵路高架化，地方政府都要分攤，過去案例大多是爭取專案協商，有機會調高補助額。

另外，宜蘭縣府推動宜蘭B聯絡道員山延伸計畫，開闢3.7公里長的台7線替代道路，預估總經費18億元，也盼爭取中央全額補助；王國材表示，新闢的聯絡道與舊的台7線換線，成為新的台7線，朝省道方向辦理，盡量爭取全額補助。