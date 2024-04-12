因應基捷發展 五堵貨運聯絡道 研議接新北台五線

基隆市政昨開「基隆捷運推動專案小組」第25次會議，因應基隆捷運帶動北五堵的發展，市長謝國樑指示連接國道一號五堵交流道至台五甲線的五堵貨運聯絡道，應研議打通延伸至新北市台五線，以有效紓解未來增加交通流量。

交通處指出，基隆捷運預計122年完工後通車，其中北五堵站周邊以朝向基隆科技園區的方向進行發展，後續開發將吸引大量就業人口，衍生上下班通龐大車流，再加上國道一號未來拓寬工程後增加的車流量，將使北五堵貨運聯絡道瓶頸路段交通更為惡化。

交通處長王圳宏說，為紓解前述都市開發的交通量，市府正積極規畫延伸五堵貨運聯絡道以串連台五甲線（基隆市明德三路）與台五線（新北市新台五路）。

市府說明，因新闢路線用地涉及基隆市與新北市交界，主要目的為疏導國道一號、五堵聯絡道、台五線及台五甲線之交通流量，屬公路系統聯絡道，後續將洽新北市政府與交通部等中央單位，研議辦理方式及所需經費，以預留基隆市北五堵及新北保長坑地區的發展動力。

謝國樑表示，除五堵的基隆科技園區外，將全面地從全市交通系統的發展高度，系統性檢討全市交通與市區道路開闢，盤點因應未來市區發展開闢的優先順序，計畫性逐步帶動基隆市未來百年的產業升級與城市發展。