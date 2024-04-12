聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應基捷發展 五堵貨運聯絡道 研議接新北台五線

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市政昨開「基隆捷運推動專案小組」第25次會議，因應基隆捷運帶動北五堵的發展，市長謝國樑指示連接國道一號五堵交流道至台五甲線的五堵貨運聯絡道，應研議打通延伸至新北市台五線，以有效紓解未來增加交通流量。

交通處指出，基隆捷運預計122年完工後通車，其中北五堵站周邊以朝向基隆科技園區的方向進行發展，後續開發將吸引大量就業人口，衍生上下班通龐大車流，再加上國道一號未來拓寬工程後增加的車流量，將使北五堵貨運聯絡道瓶頸路段交通更為惡化。

交通處長王圳宏說，為紓解前述都市開發的交通量，市府正積極規畫延伸五堵貨運聯絡道以串連台五甲線（基隆市明德三路）與台五線（新北市新台五路）。

市府說明，因新闢路線用地涉及基隆市與新北市交界，主要目的為疏導國道一號、五堵聯絡道、台五線及台五甲線之交通流量，屬公路系統聯絡道，後續將洽新北市政府與交通部等中央單位，研議辦理方式及所需經費，以預留基隆市北五堵及新北保長坑地區的發展動力。

謝國樑表示，除五堵的基隆科技園區外，將全面地從全市交通系統的發展高度，系統性檢討全市交通與市區道路開闢，盤點因應未來市區發展開闢的優先順序，計畫性逐步帶動基隆市未來百年的產業升級與城市發展。

國道 基隆捷運

延伸閱讀

因應基隆捷運發展 五堵貨運聯絡道擬延伸到新北台五線

影／SBL明開打...球員和小學生相見歡 謝國樑：體育館將花千萬整修

屋況本不佳 震後住戶更憂心 謝國樑允諾列都更優先標的

基隆聯宏社區鋼筋裸露嚴重 將列都更優先標的

相關新聞

因應基捷發展 五堵貨運聯絡道 研議接新北台五線

基隆市政昨開「基隆捷運推動專案小組」第25次會議，因應基隆捷運帶動北五堵的發展，市長謝國樑指示連接國道一號五堵交流道至台...

宜蘭鐵路高架 可望調高補助

宜蘭鐵路高架化計畫爭取2034年完工，宜蘭到羅東段總經費491億元，較原計畫高出約1倍，宜蘭縣府分攤配合款也從54億元上...

合歡山高山步道 今起開放 震後上山賞花仍須小心

太魯閣國家公園多處景點、步道，在大地震中受創嚴重，管理單位連日勘災，加上協作團隊及下山的山友回報，太管處評估合歡山區步道...

宜蘭草地音樂會 可攀樹、看表演

春日好風光，宜蘭野餐草地音樂會本周六起至5月26日在跑馬古道公園登場，每周六日安排手作工作坊、親子互動體驗、攀樹走繩挑戰...

颱風+焚風 夏雪芒果產量減半

有芒果界LV美稱的台東「夏雪芒果」，因去年颱風、上月吹焚風導致結果率大幅下降，農民預估產量不到去年一半，縣府表示將協助行...

暖暖水源地辦露營體驗賞螢挨批 暫緩報名換地點、主題

基隆市文化基金會原訂將在27、28日兩天在暖暖水源地槌球場，舉辦露營體驗、市集、賞螢等活動，但附近是螢火蟲棲地昨天引發爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。