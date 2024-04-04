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基隆童話藝術節今晚登場 4大類系列活動4月初玩到月底

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供

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基隆童話藝術節今晚在城際轉運站啟動，市長謝國樑、立委林沛祥等人與台灣IP宇宙喵Kuroro共同揭幕，有一連串豐富有趣的活動，規畫四大不同類型的系列活動，讓小朋友一路從4月初玩到4月底，有動物樂團、Kuroro太空學校展覽、基隆盃街舞大賽、大班作品展+親子DIY探索體驗等。

謝國樑表示，基隆童話藝術節已邁入第19年，歡迎全國各縣市的家長帶小朋友體驗海港基隆的人文與美好。4月5日的動物樂團是這次在台灣唯一的一場演出，至於Kuroro也是家喻戶曉的IP，還可以激發小孩對外太空探索的想像，另外李奇鴻老師率領基隆的孩子們繼去年創造雨精靈、今年再打造夢之船，融入在地文化與藝術創作。

教育處說，財團法人陽明海運文化基金會攜手藝術家李奇鴻及全市高年級學生，共同製作「夢之船」大型裝置藝術，即日起至4月22日在基隆城際轉運站展出，6000艘作品是學生的創作。

「日本音樂的繪本動物樂團親子音樂會」5日演出；高人氣台灣IP角色—宇宙喵Kuroro及宇宙探險隊登陸基隆，舉辦室內外火箭科學互動特展；

2024基隆盃街舞大賽4月20日在基隆火車站登場；4月20、21日「大班作品展+親子DIY探索體驗」，推廣學前美感。

活動資訊可至相關粉絲專頁查看，基隆市政府教育處粉專https://www.facebook.com/klcg.gov.tw

基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供
基隆童話藝術節今晚登場，4大類系列活動4月初玩到月底。圖／基隆市政府提供

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