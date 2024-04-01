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超市涼拌菜竟藏菸蒂？他驚妻兒「差點吃下肚」 基隆通知台南製造地追查
基隆周姓男子昨晚到七堵區一處連鎖超市購買2包涼拌菜，拆開包裝後發現裡面有疑似抽過的菸頭，差點就吃下肚，嚇得連忙拍照存證，並向超市反映、向市議員曾怡芳投訴。衛生局表示，已採證、拍照，將移請製造地台南市衛生局處理。
周姓男子表示，他昨天前往該連鎖超市採買，買2包回家當晚餐享用，回家後拆封後與妻子、2歲兒子共享晚餐，吃到一半卻發現裡面的內容物有疑似菸頭的不明物質，細看有已抽過的煙蒂外皮與濾嘴海綿，覺得相當惡心，直呼離譜。
市議員曾怡芳說，近來食安事件頻傳，甚至發生食物中毒致死的案件，這個案件無疑顯示食品工廠的衛生環境與品質有非常大的問題，為求公正與客觀，經協調將問題食品與不明物一併送基隆市衛生局，通知製造商所在地的台南市衛生局處理，確保檢驗過程中商品與證物的完整性。
曾怡芳表示，應建立起定期稽查的機制，並主動向民眾告知食品安全的相關知識，並通報中央相關單位，追蹤後續情形，避免民眾的權益受損，而發生更嚴重的危害。
衛生局副局長郭香蘭表示，目前已先對消費者指控的問題食品與不明物拍照並存證，因為超市只是販售的通路，民眾指控包裝產品內的食品有疑似菸頭，屬於製程端的問題，將通知台南市衛生局處理，基隆市衛生局會追蹤後續處理狀況。
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