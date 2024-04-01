滿百送百！宜蘭環保餐廳用餐登錄消費 每月送禮券80名
飲食也能做到淨零。為鼓勵民眾到環保餐廳用餐並把剩食帶回家，宜蘭縣環保局舉辦「環保餐廳饗食尚」，從4月1日至8月31日，前往環保餐廳用餐消費滿100元以上，憑發票或收據上傳到指定網站登錄資訊，就有機會獲得100元禮券，每個月送出80名。
環保局長許嘉琦說，環保餐廳是以友善環境為理念，要成為「環保餐廳」必須響應不主動提供一次性用品例如免洗餐具、優先使用在地食材，並且提供餐點減量分量調整服務，減少剩食浪費，把乾淨的剩餘食物以紙餐盒帶回家、讓員工帶回家或捐給剩食組織。
環保局表示，宜蘭有71家通過的環保餐廳，食衣住行育樂購每個面向都能做到淨零，推動淨零綠生活運動，希望藉由消費端民眾主動改變習慣，進而促使業者端轉型提供低碳、零碳的產品與服務，每個人都能成為淨零綠生活實踐者。
5個月活動期間，共有400個名額可獲得禮券，依每個月依登錄前後順序，限贈前80名，每人只有1次機會不得重複領取。民眾如需查詢縣內環保餐廳位置可至環境部淨零綠生活網站查詢，活動相關資訊可參閱環保局臉書粉絲專頁查詢。
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