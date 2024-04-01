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台東首家 輔導合法露營場誕生

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣成功鎮比西里岸營地鄰近知名景點三仙台風景區，露友可就近去三仙台欣賞日出。圖／台東縣府提供
台東縣成功鎮比西里岸營地鄰近知名景點三仙台風景區，露友可就近去三仙台欣賞日出。圖／台東縣府提供

中央放寬1公頃以下農牧及林業用地露營設施設置限制，歷經7局處審查，台東縣公布首家取得合法身分的私人露營場。

縣府交觀處表示，首張微型露營場設立登記由成功鎮三仙台「比西里岸營地」取得，申設過程不到4個月，全縣目前仍有51家露營場輔導中，呼籲既有業者盡速依法辦理。

台東縣府交觀處去年起在各地辦說明會輔導露營場合法化，業者第1階段要先取得土地許可，第2階段申請雜建照及水土保持計畫。比西里岸營地鄰近知名景點三仙台風景區，採無痕露營模式，提供草坪及洗手台，露友可享受自搭帳及料理樂趣，體驗部落漁村生活及欣賞三仙台絕美日出，感受台東慢生活。

縣府提醒業者，交通部觀光署3月1日再度修訂露營場管理要點，放寬農牧及林業用地露營設施設置限制，可額外設置不超出土地面積5％的場內聯絡道路，依據露營場管理要點及非都市土地使用管制規則，土地使用分區為建築用地者可作露營場經營，工業區除外。

中央放寬規定，台東縣已有6家公設合法露營場取得設立登記，分別是知本森林遊樂區野營活動場、嘉豐營地、向陽營地、霧鹿國小利稻分校、紫坪露營區及小野柳露營區，其中紫坪及小野柳暫停營業。

三仙台 台東 露營區

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