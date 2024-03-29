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基隆電動車放寬湧人潮 藍指符市民期待、綠批討好市民

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑電動車政策條件放寬，今湧人潮，藍指符市民期待， 綠批討好市民。記者游明煌／攝影
謝國樑電動車政策條件放寬，今湧人潮，藍指符市民期待， 綠批討好市民。記者游明煌／攝影

基隆市青年公益電動車新方案今天上路，在各區公所大排長龍，主要是條件大放寬。國民黨議員說，符合民眾需求及期待才會這麼多人，放寬條件滾動檢討很好，是因應民意的政策。但民進黨議員認為，不用做公益也不用汰舊，悖離原計畫中心思想，應重提計畫，批市長謝國樑只想討好民眾。

國民黨議員宋瑋莉表示，送電動車本來就是很好的政策，鼓勵汰舊及幫忙年輕人，從今天申請民眾很踴躍情況來看，市府滾動式檢討方向是對的，修正條件後已符合民眾的需求，為有感的政策，更多的人騎電動車，有助於基隆經濟的發展及環保政策的推動，最重要是讓年輕人有一輛自己的電動車。

國民黨議員連恩典說，原來限制條件比較多，年輕人反映月資費太高，才會影響申請意願，如今市府調整後嘉惠更多的族群，不只年輕人，而且有0元方案可選擇，符合民眾竹期待，行有餘力再去做公益，汰舊換新也很好，可以配合去做，但不一定要硬性規定。市議員韓世昱說，原來限制太多，如今符合民眾需求才會這麼多人申請，放寬條件因應民意很好。

民進黨議員鄭文婷指出，市長要兌現選舉前開的政見也很好，但市長要提新的計畫和辦法，在法律的基礎上做得更完善，而不是規避議會的監督，突然條件大放寬，原先送議會的計畫必須的公益、汰舊都不用，「這樣是沒有中心思想，只是想討好民眾」。新方案可看出是好康大方送，全部月資費支出幾乎由市政府買單，證明市長謝國樑再一次拿市民的錢來大放送，不免讓人質疑是想挽救被罷免的聲量，要拉攏市民的好感。

民進黨議會黨團總召陳宜說，市府修正條件符合實際需求並不反對，但要有完整計畫並送議會，不是隨便更改。議員張顥瀚說，電池月資費調降的差額，是由業者自行吸收，還是用市庫的錢去負擔要交代清楚。如果不用報廢車輛汰舊，那環保署的補助市民根本拿不到，這些的差額是不是又要市民共同負擔。

國民黨 基隆 民進黨 電動機車

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