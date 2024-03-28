老人養雞拚經濟 花蓮紅葉福利雞蛋發展養雞學校

花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社以「老人養雞」為部落長者找商機，為擴展規模提供更多人參與，合作社力求拓展通路並規畫「養雞學校」，議長張峻今天率先購買100盒送給議員，盼藉議員的豐沛人脈，共同為在地農產品行銷。

紅葉福利雞蛋生產合作社由前縣議員林榮輝成立，原本接手黎明教養院「退休」蛋雞產蛋，這幾年逐步汰換老齡雞隻，目前飼養法國種蛋雞。

林榮輝說，合作社現有20名成員，14個微型個人雞舍各分配33隻雞，平均一天可收30顆蛋，每周周一次由他統一收蛋後，載運到花蓮市區銷售據點，或者宅配寄送，每人一周約可賺取2、3000元，不無小補，也讓長輩生活有了重心，療癒身心。

他表示，福利雞蛋每顆售價15元，產銷逐步穩定，不少部落長者想要加入，他希望今年能增加到20處個人雞舍，若要擴大規模，必須先打出更多通路。

原本合作社希望今天到議會展售行銷，議長張峻得知後，為了照顧農民，自掏腰包買下100盒蛋，送給所有議員，讓議員認識紅葉福利雞蛋，透過豐沛人脈協助行銷。

此外，部落獲得原住民族委員會支持，去年興建兩處共有雞舍，飼養雞隻再分配給社員，也販售雞蛋，營運收入為合作社所有，成為部落重要產業發展基地。

林榮輝說，合作社也有部落旅行，號召遊客到紅葉村認識雞隻與長輩，共有雞舍約1甲地，正申請有機認證，未來希望發展成「養雞學校」，讓都市人到部落來看雞，學習養雞相關知識。