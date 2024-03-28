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基隆冷氣機半夜墜落險砸街友 居民擔心安全市府強制拆除

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆冷氣機半夜墜落險砸街友，居民擔心安全市府強制拆。圖／議員鄭文婷提供
基隆冷氣機半夜墜落險砸街友，居民擔心安全市府強制拆。圖／議員鄭文婷提供

基隆市仁二路181巷一處民宅，26日凌晨2點多，一台分離式冷氣室外機鐵架鏽蝕斷裂，「砰」的一聲，從3樓墜落在1樓遮雨棚，差點砸中一名街友，只留管線懸在半空中，居民擔心不知何時會墜落砸傷人。市府今天認為有立即性危險雇工拆除，並要求屋主監速處理搖搖欲墜的煙囪，否則將依違反建築法處6到30萬元罰鍰。

仁愛區忠勇里長林羅清梅表示，26日6日凌晨2點多，一棟民宅設在3樓的分離式冷氣室外機鐵架鏽蝕斷裂，「砰」的一聲，墜落在1樓遮雨棚，差點砸中一名街友，嚇得也趕快跑走。附近居民經過時都很擔心，不知何時會掉落砸傷人。

議員鄭文婷說，接獲里長和居民反映後，屋主到今天都沒有處理。今天會同都發處人員到場會勘，使管科人員會勘前就先前往現場查看，發現事態嚴重，立刻找來外包商強制拆除。由1樓往上看，除了掉落的室外機外，更有搖搖欲墜的煙囪，屋的另一側有樹根已往下貫穿水泥外牆，恐危及建物安全。依照建築法建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。

市府都發處說，屋主先前將房子租給牛排店，店家設置的煙囪鏽蝕嚴重也搖搖欲墜，已要求限期改善，否則將依違反建築法處6萬到30萬元的罰鍰；冷氣室外機拆除費用，將依法向屋主求償。

屋主則說，冷氣機是先前房客安裝的，租約到期後沒有拆走，因房子是三兄弟共有，其他兩人不好找，現在都變成他的問題，會改善處理。

冷氣室外機 基隆 建築 街友 議員 鄭文婷

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