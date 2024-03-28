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花蓮長者福利雞蛋產銷穩定 傳授飼養秘訣

中央社／ 花蓮縣28日電

花蓮萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社，輔導長者以友善飼養方式照顧雞隻，合作社收購雞蛋增加收入，因產量逐漸穩定，今年目標將雞舍增加為20處，並成立養雞學校傳授飼養技巧。

紅葉福利雞蛋生產合作社理事主席林榮輝今天接受媒體聯訪指出，目前社員共有20人，平均年齡約60歲，去年起獲原住民族委員會經費挹注，成立共有雞舍、購買新的蛋雞，也協助社員整建14處微型雞舍。

林榮輝說，由共同雞舍養大的蛋雞，分配每戶雞舍33隻蛋雞，目前產量接近穩定，平均每天產出420顆雞蛋，可提供每戶每週約新台幣3000元收入，讓部落長者找回生活重心。

林榮輝說，目前每週有2800顆產量，有宅配及固定收購單位，可維持現有產銷平衡，但部落還有很多長者想加入養雞行列，正在積極增加通路，有銷量才能提高產量，目標今年增加6處雞舍。

除了穩定雞蛋產量，合作社在推廣養雞教育，林榮輝說，今年將開設部落小旅行、養雞學校，帶領學生、團體實地參訪雞舍及長者養雞現況，也有養雞技巧教學，讓長者成為導師，傳授飼養經驗。

為支持紅葉福利雞蛋生產合作社，花蓮議長張峻今天採購100盒雞蛋，分送給議員們，希望議員們幫忙行銷，讓銷量增加，更多長者有機會增加收入。

生產合作社 花蓮 雞蛋

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