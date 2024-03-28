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電動機車明開放申請 綠批亂花錢 基市府秀還債數據

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑上任1年多，提升行人友善、兒童福利等政策獲好評，電動機車專案卻招致不少雜音，綠營以「無『樑』市長亂花錢」轟施政不當。基市府昨說，去年債務餘額減少7.63億元，今年1至4月將再減1億多，謝任內遵守財政紀律，沒有亂花錢。

謝國樑選市長時提出基隆公益青年電動機車政見，前年12月25日上任後，電動機車專案執行方案和預算編列，成為朝野攻防焦點。市府去年提出電動機車追加預算，經議會通過後著手推動，因申請個案不如預期，環保局提出放寬申請資格的新方案，明起在各區公所開放符合資格市民申辦。

民進黨發言人戴瑋姍、基隆市議員張之豪及鄭文婷近日在民進黨中央開記者會，質疑謝競選時提出的電動機車、染疫慰問金政見，上任後統統跳票，還推動浪費市庫、無助發展的政策。

基市府昨天表示，謝國樑上任時市府累積債務餘額67.04億元，去年底降到59.41億元。因應央行升息，市府規畫今年債務償還方案，預計債務餘額下月底可降到58億元左右。謝主政1年多，累計到今年4月共償債約9億元，提升市政財務穩健度和透明度。

環保局昨也公布公益青年電動機車全新方案宣傳海報，申請年齡條件放寬為民國68至93年次，109年12月31日前設籍基隆市並連續在籍，具重型機車駕照1年以上就符合資格。各區公所前100名「早鳥」申請者，區公所送給1頂安全帽。

債務 電動機車

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