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綠營抨擊亂花錢...基市府秀數據 謝國樑：推動建設並減債

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑表示，市府有計畫的償還債務，有助降低利息支出，釋放更多資金用於城市建設和民生事業。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑表示，市府有計畫的償還債務，有助降低利息支出，釋放更多資金用於城市建設和民生事業。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑上任1年多，提升行人友善、兒童福利等政策獲好評，但「電動機車」等專案招致質疑，綠營還以「無『樑』市長亂花錢」為題，攻擊謝國樑施政。基市府今天表示，去年債務餘額減少7.63億元，降至59.41億元，預計到今年4月再減1億多。謝市府遵守財政紀律，並沒有亂花錢。

民進黨發言人戴瑋姍昨天在民進黨中央，召開「無『樑』市長亂花錢 改變看不見基隆大倒車」記者會，同黨基隆市議員張之豪、鄭文婷出席。

戴瑋姍指謝國樑選前提出電動機車、染疫慰問金等政見，上任1年多來通通「跳票」，重要交通建設基隆捷運，上任後「不出錢」，並說出「門都沒有」與中央槓上，中央和雙北幫忙分攤，但謝未運用省下的經費造福市民，反用推動浪費市庫、無助發展的政策。

基市府今天表示，謝國樑去年底上任時，市府累積債務餘額67.04億元，到了112年底已經降到59.41億元。市府因應央行升息，正在規畫今年債務償還方案，預計到今年4月，債務餘額可再繼續下降到58億元左右，展現市府財政管理的積極態度與作為。

市府說，謝國樑擔任市長1年多以來，市府一直致力償還債務，以提高財政獨立性和靈活性。去年依據規畫償債，債務餘額共減少7.63億元。預估依照今年市府預算和實際執行情況，謝任內累計到今年4月，共將償債約9億元，進一步提升市政財務穩健度和透明度。

謝國樑表示，市府有計畫的償還債務，期許減輕財政壓力，提高財政獨立性和靈活性。償還債務也將有助於降低未來的利息支出，節省市政府的財政成本，釋放更多資金用於城市建設和民生事業。未來任內將持續償債，並致力為市民提供高品質公共服務，推動城市的經濟發展和社會進步。

基隆市長謝國樑表示，市府有計畫的償還債務，有助降低利息支出，釋放更多資金用於城市建設和民生事業。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑表示，市府有計畫的償還債務，有助降低利息支出，釋放更多資金用於城市建設和民生事業。圖／基市府提供

債務 基隆捷運 謝國樑

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