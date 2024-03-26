身心障礙生交通補助翻倍每月1千 謝國樑：他們真的需要

基隆市政府教育處今天宣布，自113學年度起，全市身心障礙學生交通補助費由原本每月補助500元加碼至1000元，並延長補助期程為10個月。預估有250名學生受惠，每年總經費將補助近百萬元。市長謝國樑說，考量身心障礙學生真的很需要，提高補助金額。

特殊教育科長李上泰表示，各縣市目前針對身心障礙學生交通費補助，約每月450元至800元，基隆市政府為顧及身心障礙學生實際需要，今年1月邀集特教專家學者及教師會共同研商，針對加碼補助金額及延長補助期程兩方向進行討論可行性與適法性。

經討論決議自113學年度起，基隆市身心障礙學生交通補助費全面由原本每月補助500元加碼至1000元，並延長補助期程為10個月，基隆是全國最高額度補助。

教育處代理處長楊桂杰表示，考量基隆市身心障礙學生實際需要，補助經費合理的調整除了讓家長安心，也相當符合社會物價波動。市府為照顧每位身心障礙學生及減輕家長負擔，因應學校特教現場及身心障礙學生在交通接送有不同需求，市府除了提供多元的支持性服務，調整就學交通費補助，並全力協助解決身心障礙學生各項需求。

謝國樑表示，他重視身心障礙學生就學權益，為減輕家長壓力與負擔，決定提高補助金額及期程，雖然市府預算增加了，但維護及提高所有身心障礙學生權益，才能體現出基隆為最有愛的城市。