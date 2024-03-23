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宗教團稱感應祖靈「巫師交接」 太巴塱部落發聲明譴責

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉太巴塱部落保有傳統祭儀文化，呼籲外來宗教團體尊重。圖為太巴塱部落「kakita'an祖靈屋」。本報資料照
花蓮光復鄉太巴塱部落保有傳統祭儀文化，呼籲外來宗教團體尊重。圖為太巴塱部落「kakita'an祖靈屋」。本報資料照

有一宗教團體日前在花蓮光復鄉阿美族太巴塱部落舉行祈福儀式，發起「首席巫師傳承交接儀式」等，部落青年發現其內容有許多對太巴塱傳統文化的謬誤，部落緊急開會發出4點聲明，呼籲外來宗教團體不要自行代言部落文化，要求停止交接活動。

來自西部的宗教團體聲稱，感應到太巴塱部落祖靈需要祭祀，需在部落找sikawasay（巫師），又稱族人接收祖靈託付，要感化來自部落的新生代萬姓巫師，因此決定為新巫師舉辦交接儀式。

太巴塱部落昨天發出4點聲明，指出部落一直以來皆有保存sikawasay文化，巫師人數眾多，每年固定舉行祭儀，該團體卻稱「部落祖靈未被安置」、「族人無力解決」等，令人懷疑真實性，侵害部落主體性，也將太巴塱部落巫師團體視為無物。

聲明指出，部落設有完整自治組織，涉及公共事務要依循部落機制進行討論、取得共識，部落對宗教活動和傳統信仰十分重視，相關祭儀、祭祀活動應由部落族人自主發起，不應由外來人士干涉，強烈譴責該宗教團體未經同意、擅闖部落聖地等行為。

太巴塱頭目楊德成表示，昨緊急開會，出席的鄉代、村長及部落各組織，都沒人收到該宗教團體的通知或詢問，不知道對方是取得哪裡的頭目或耆老同意，聽部落年輕人提到，才知道此錯誤資訊。

「怎麼可能忘記祖靈？」楊德成說，部落聖地規範嚴謹，豐年祭儀式第一天連女性族人都不能進入，每年固定執行祭儀，聽到該宗教團體對部落的說法，覺得一頭霧水、不尊重部落，要求該團體立即停止活動。

有一宗教團體日前在花蓮光復鄉太巴塱部落舉行祈福儀式，發起「首席巫師傳承交接儀式」等，部落發出4點聲明，呼籲外來宗教團體不要自行代言部落文化。圖／翻攝臉書
有一宗教團體日前在花蓮光復鄉太巴塱部落舉行祈福儀式，發起「首席巫師傳承交接儀式」等，部落發出4點聲明，呼籲外來宗教團體不要自行代言部落文化。圖／翻攝臉書

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