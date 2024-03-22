花蓮原住民織布文化饗宴 「布是藝術節」下月3日登場

花蓮縣政府舉辦「PUX!ART 2024太平洋南島布是藝術節」，將於4月3日至5日登場，為期3天的「布」藝術盛宴，匯聚來自花蓮原住民織布藝術、南島裝置藝術展覽等。藝術家優席夫表示，這次與父親合作，利用傳統的八卦網編織技術創作；織布工藝家胡秀蘭則織出300多公分的布，在藝術節上展出。

縣政府原民處說明布是藝術節的含義，PUX是太魯閣語驚嘆、讚嘆、驚奇的語氣詞，有繼續、強力、往前之意，讓布是藝術不只是藝術。透過在花蓮舉辦藝術節，向來自南島各國的鄉親，展示原住民織布文化藝術的美麗與價值。

在東大門夜市旁草坪登場的藝術節，邀請享譽國際的藝術家優席夫、范志明，以及電影電視美術大師翁定洋、織布工藝家胡秀蘭，還有來自菲律賓藝術家Amihan Abueva，除了布之外，還有漁網、漂流木、數位方式打造新媒材裝置，帶來視覺上的震撼與新奇。

優席夫表示，太平洋南島布是藝術節主要特展現花蓮太魯閣族、布農族、泰雅族、阿美族的編織藝術。由於阿美族男人一定要會捕魚，這次自己與爸爸一起創作，有別於布的編織方式，而是引用傳統八卦網編織，利用竹編、月桃葉等材質，用傳統編織裝置藝術，再加上燈光設計，傳統也可以很時尚。

太魯閣族織布工藝家胡秀蘭表示，這次參展作品大概高300多公分、寬度80公分，挑戰性很高，織布需要算準針織數字，要是經線與緯線的數字沒有算好的話，圖案是不會出現的，這次透過家族一起創作，很有意義。