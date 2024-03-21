宜蘭綠博地球學院16學系「招生」 今年門票凍漲

一年一度宜蘭綠色博覽會今年3月30日至5月12日登場，以「地球學院」為主題，縣府設計16學系、2大主題遊戲體驗區、1座SDGs永續公園、1套全區實境解謎遊戲及環境永續定目劇，綠博門票也「凍漲」，平日全票只要150元、假日全票250元，就能暢遊70幾公頃且充滿寓教於樂的綠博園區。

縣長林姿妙昨天率活動團隊宣布，地球學院「招生」宣傳，發表《地球方舟》主題影片，資深音樂人謝文德以兒童視角，創作一首希望夢想的「It’s not too late 永遠不嫌晚」。

16個展區學系，包括「淨零系」展區了解地熱現象，「植旅系」以冰河孑遺到世界珍奇植物所串起的休閒農業永續旅遊，「葉行系」植物生命多樣性特展結合社大20餘年的知識精華，「竹林系」展區以5種特有種山椒魚的尋蹤遊戲，連結生物多樣性保育議題，「海瓜子系」匯聚一群熱愛海洋的傻瓜與呆子，採用永續解方思維，以海為田，用友善養殖緩解過度捕撈及減少海廢。

在遊戲體驗設施部分，綠博以全新的回旋，滑翔與跳躍概念，在學院物理遊樂場有飛天彈跳、人體陀螺儀、櫻花旋轉樹、花朵摩天輪等設施；勇氣闖關區則有彩虹滑道、天際纜車、叢林飛索等。

值得一提是，萬物齊漲的時代，辦了24年的宜蘭綠色博覽會維持縣民票100元、校外教學票100元、平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，多次入園票300元。

縣府也與國立傳統藝術中心及縣立蘭陽博物館販售雙園雙博套票，「新北縣市周」從4月22日到4月28日，持身分證件的新北市民可享有比照百元優惠。