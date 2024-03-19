「阿公包養小三」廣告惹議將下架 房仲業者致歉：不鼓勵養小三

基隆市中山、復興路口近日出現一個房仲公司的房地產廣告，上面寫著「阿公包養小三，小三也想有個家」，因鄰近學區引發爭議，有家長投訴擔心教壞小孩。房仲公司林姓店長今天表示，不好意思造成社會觀感不佳，近期將廣告下架，不鼓勵包養小三這件事。

林姓店長今天上午對此爭議回應說，當初發想是突發異想，原本只想說博君一笑，但也受到很多朋友、家人、客戶的關注和關心，不希望造成社會觀感不佳，會在近期將廣告下架，並強調，不鼓勵包養小三這件事，不好意思，造成社會一些困擾。

林姓店長表示，只是想引起一個話題，真的不鼓勵包養小三，業務同仁在服務上還是積極進取的，與業務同仁無關。

基隆市中山、復興路口近日出現一個房仲公司的房地產廣告，上面寫著「阿公包養小三，小三也想有個家」，有人覺得很有創意，但因附近是中和國小，每天有很多小學生進進出出，引起家長反彈，認為「教壞囝仔大小」。

昨天有不少人在臉書社群討論這個廣告，一名網友說，這是讓全基隆的阿嬤都生氣的廣告，認為廣告做過頭了。中和國小一名家長說，附近是國小接送學生必經路段又是交通要道，內文不妥，教壞小孩子。