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「阿公包養小三」廣告惹議將下架 房仲業者致歉：不鼓勵養小三

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆阿公包養小三買房廣告惹議將下架，店長：不鼓勵養小三。記者游明煌／攝影
基隆阿公包養小三買房廣告惹議將下架，店長：不鼓勵養小三。記者游明煌／攝影

基隆市中山、復興路口近日出現一個房仲公司的房地產廣告，上面寫著「阿公包養小三，小三也想有個家」，因鄰近學區引發爭議，有家長投訴擔心教壞小孩。房仲公司林姓店長今天表示，不好意思造成社會觀感不佳，近期將廣告下架，不鼓勵包養小三這件事。

林姓店長今天上午對此爭議回應說，當初發想是突發異想，原本只想說博君一笑，但也受到很多朋友、家人、客戶的關注和關心，不希望造成社會觀感不佳，會在近期將廣告下架，並強調，不鼓勵包養小三這件事，不好意思，造成社會一些困擾。

林姓店長表示，只是想引起一個話題，真的不鼓勵包養小三，業務同仁在服務上還是積極進取的，與業務同仁無關。

基隆市中山、復興路口近日出現一個房仲公司的房地產廣告，上面寫著「阿公包養小三，小三也想有個家」，有人覺得很有創意，但因附近是中和國小，每天有很多小學生進進出出，引起家長反彈，認為「教壞囝仔大小」。

昨天有不少人在臉書社群討論這個廣告，一名網友說，這是讓全基隆的阿嬤都生氣的廣告，認為廣告做過頭了。中和國小一名家長說，附近是國小接送學生必經路段又是交通要道，內文不妥，教壞小孩子。

議員施偉政今天表示，確實有許多人反映這個廣告令人尷尬又有點莞爾，雖然理解廠商追求廣告效益，但似乎對家庭教育有點不良影響，會造成不良示範，有檢討的空間。

基隆阿公包養小三買房廣告惹議將下架，店長：不鼓勵養小三。記者游明煌／攝影
基隆阿公包養小三買房廣告惹議將下架，店長：不鼓勵養小三。記者游明煌／攝影

包養 基隆 房地產

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