「阿公包養小三，小三也想有個家」基隆學區廣告被家長投訴教壞囝仔

基隆市中山、復興路口近日出現一個房仲公司的房地產廣告，上面寫著「阿公包養小三，小三也想有個家」，有人覺得很有創意，但因附近是中和國小，每天有很多小學生進進出出，引起家長反彈，認為「教壞囝仔大小」。基隆市議員施偉政說，接獲不少家長投訴，他也認為對家庭教育有點不良影響。

昨天有不少人在臉書社群討論這個廣告，網友說，「這是讓全基隆的阿嬤都生氣的廣告」，阿公包養小三買房，置阿嬤於何地啊？認為廣告做過頭了。

中和國小一名家長說，在中和路、復興路口有這個廣告，附近是國小接送學生必經路段又是交通要道，每天車流量繁多，這樣的廣告內文適當嗎？會讓小學生以為找小三是正常的，還要買房，教壞小孩子。

施偉政表示，確實有許多人反映這個廣告令人尷尬，雖然理解廠商追求廣告效益，但似乎對家庭教育有點不良影響。他會和市府單位詢問是否有法規方面的問題，再與廠商溝通協調。

其他房地產仲介公司人員說，這是一種房地產創意的廣告手法，引人注意的用詞而已。