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補助電動機車綠營要求重送計畫 基市府說不用

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會民進黨團總召陳宜（中）和市議員鄭文婷（左）、施偉政（右），今天質疑市府推動電動機車新方案，應修正補助計畫送審才合法。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會民進黨團總召陳宜（中）和市議員鄭文婷（左）、施偉政（右），今天質疑市府推動電動機車新方案，應修正補助計畫送審才合法。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府公布公益青年電動機車新方案，放寬申辦條件。市議會民進黨團今天質疑取消「公益時數」，市府應修正補助計畫送審，通過後再動用預算才合法。環保局回應，新方案本質不變，仍有公益、汰舊和年齡條件，動用預算合法。期待民進黨團能共同努力，讓基隆跟上淨零碳排的趨勢。

基隆市長謝國樑上任後兌現政見，由環保局推動公益電動機車補助政策，但申請人數不如預期。環保局15日公布29日起實施加碼補助方案，讓青年人能免費把電動機車騎回家，還有月資費最低0元方案，汰舊換新再領取1萬元獎勵金。

民進黨團總召集陳宜今天說，市府電動機車方案推動5個月，申請數量只有100台，為此放寬申請條件。過去要做公益4個小時，現在免做公益，有人可能會期待，會不會越後面，福利會越來越好，所以持續的等下去。

市議員鄭文婷表示，政府機關的預算不能互相挪用，議會去年審議通過的「公益青年就業電動機車補助計畫」，實施辦法有要求公益時數。市府現在取消公益時數，把青年的定義放寬，能不能再適用有爭議。市府應先修正補助計畫送審，通過後上路才符合法治要求。

市議員施偉政指出，市府去年編列3.8億元電動機車預算，第1年目標發放1萬台到1萬5000台，但至今只有100台。是不是因為執行率嚴重落後，市府不得不下猛藥，看市民會不會踴躍申請？市府採購電動機車免費送給民眾，也是一個很大的問題。

環保局表示，修改補助計畫修改是因應議會決議做出調整，但公益、汰舊、年齡條件都仍存在，只是申請年齡從1989至2003年間出生，放寬到1879至2024年間出生，公益、汰舊條件則改以鼓勵取代強制。因為計畫本質不變，所以依法得由去年保留款支應。

環保局說，執行電動機車方案並非購車贈送民眾，而是民眾購車予以補助，所以沒有財產問題。加速更新電動載具是世界趨勢，基市府率全國之先，結合最需要電動機車的青年族群，讓基隆市成為城市典範，期待民進黨團共同努力，讓基隆跟上世界淨零碳排趨勢。

基隆 謝國樑 電動機車 青年

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