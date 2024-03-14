台東南興地磅站被颱風掀屋頂 6月底前修復

守護台東南迴公路結構安全的南興地磅站，去年因海葵颱風侵襲，過磅室鐵皮屋頂毀損，也成受災戶，台東縣警局向公路局爭取補助修繕，目前經費已到位，預計6月底可整修完成，繼續守護南迴公路。

位於南迴公路南下路段的南興地磅站，3.5噸以上貨卡都需受檢過磅，2010年啟用後，大型車輛違規超載情況大幅降低，曾經連3年沒有違規超載紀錄。尤其南迴公路拓寬改善工程台東端2020年通車後，公路安全結構更顯重要，南興地磅站堪稱守護南迴公路重要關卡。

不過地磅站鄰近海區，設施易受強風及海鹽侵損，加上去年9月海葵颱風16級強風橫掃，鐵皮屋頂全被掀翻，台東警局趕在今年夏天前向公路局爭取經費維修，經費已到位，6月底可望修繕完成。

「修好後，夏天就不會炎熱了」，過磅室人員說，當初屋頂加蓋鐵皮就是遮擋陽光，夏天動輒超過35度高溫，過磅室還是很熱，鐵皮屋修好，就會舒適不少。交通隊也呼籲司機，地磅站修繕期間切勿心存僥倖違規超載，現在地磅站仍正常作業。