聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東南興地磅站被颱風掀屋頂 6月底前修復
守護台東南迴公路結構安全的南興地磅站，去年因海葵颱風侵襲，過磅室鐵皮屋頂毀損，也成受災戶，台東縣警局向公路局爭取補助修繕，目前經費已到位，預計6月底可整修完成，繼續守護南迴公路。
位於南迴公路南下路段的南興地磅站，3.5噸以上貨卡都需受檢過磅，2010年啟用後，大型車輛違規超載情況大幅降低，曾經連3年沒有違規超載紀錄。尤其南迴公路拓寬改善工程台東端2020年通車後，公路安全結構更顯重要，南興地磅站堪稱守護南迴公路重要關卡。
不過地磅站鄰近海區，設施易受強風及海鹽侵損，加上去年9月海葵颱風16級強風橫掃，鐵皮屋頂全被掀翻，台東警局趕在今年夏天前向公路局爭取經費維修，經費已到位，6月底可望修繕完成。
「修好後，夏天就不會炎熱了」，過磅室人員說，當初屋頂加蓋鐵皮就是遮擋陽光，夏天動輒超過35度高溫，過磅室還是很熱，鐵皮屋修好，就會舒適不少。交通隊也呼籲司機，地磅站修繕期間切勿心存僥倖違規超載，現在地磅站仍正常作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言