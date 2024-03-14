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推動原住民族正名修憲 學者高德義獲頒一等獎章

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
東華大學退休教授高德義（左）致力於原住民族權利發展與法制建構，原民會主委夷將·拔路兒（右）昨頒一等原住民族獎章，肯定他的貢獻。記者王思慧／攝影
東華大學退休教授高德義（左）致力於原住民族權利發展與法制建構，原民會主委夷將·拔路兒（右）昨頒一等原住民族獎章，肯定他的貢獻。記者王思慧／攝影

國立東華大學民族事務與發展學系退休教授高德義，過去將憲法中「原住民」正名為「原住民族」，進而有「原住民族基本法」的制定，奠定法律架構。原民會為表彰他的貢獻，昨頒最高榮譽一等原住民族獎章。高德義說，鼓勵後進參與社會服務與促進原民權利，讓台灣族群關係更和諧。

原民會主委夷將‧拔路兒昨天到東華大學頒獎章，肯定他為原住民族權利的推展與法制建構，立下里程碑。

回顧高德義的貢獻，在1996年當時原住民國大代表8人、立委7人，學者代表有高德義、孫大川，原運代表為夷將‧拔路兒等，組成原住民修憲小組。

第三屆國民大會於1997年舉行，由高德義起草修憲條文，將原住民正名為原住民族，讓集體權入憲，奠定原住民族權利保護的基本架構，也是「原住民族基本法」授權依據，於同年7月議決通過、公布。

同時，高德義致力於在學術研究及教育，1997年起協助東華大學籌備、成立原住民民族學院，開10餘種原住民族相關法政及發展課程，著有許多原住民族重要文獻與專書，更是原住民族學術性刊物主編及編輯委員。

身為台東排灣族人的高德義表示，過去研究相關很多法制研究，出了很多專書，不過都是做該做的事，「何德何能接受這獎章」，獎章鼓勵原住民學者多多參與社會服務，把力量、研究專注在原住民權利的建構上。

高德義說，希望學院的老師不要只是領薪水，應把專才貢獻在原住民發展、生存、人權上等議題的研究，讓台灣的族群關係更加合理。

修憲 原住民 東華大學

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