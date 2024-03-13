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台9線關山段建戰備跑道？ 農民抗議

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

國防部計畫在拓寬後的台9線關山路段興建戰備跑道，昨天在關山鎮公所向地方說明，會前農民高舉手寫板高喊「誓死守護田地」，縣長饒慶鈴也高分貝表態「絕對反對」。空軍參謀長曹進平表示，會把居民心聲帶回去，與交通部商量，希望能夠找到折衷方案再跟地方說明。

公路局正在進行台9線花東縱谷公路安全景觀大道工程，關山鎮路段規畫外環道繞過市區，改拓寬原有的東7線。國防部有意在東7線8公里處提升為戰備跑道，寬42公尺、長度約3公里。

空軍參謀長曹進平中將到關山與鄉親溝通，縣長饒慶鈴及議員陳宏宗、楊清順等人出席，會場擠滿關心跑道議題的鄉親。

饒慶鈴表示，拓寬是「包裹糖衣的毒藥」，她堅決反對透過道路拓寬興建戰備道，希望跑道能往東邊移一點。鎮長彭成豐說，戰備跑道後續會有限建及限高等問題，東7線兩側沃土千里，關山鎮又是良質米生產重鎮，戰備跑道應西移至卑南溪堤防。

曹進平強調，軍方不會與民眾對立，當初公路局完成台9線設計，空軍覺得地理位置和戰略位置很適合設置戰備跑道，到了地方才知道，很多人擔心牽涉未來土地的運用和發展，他會將地方的聲音帶回去和國防部、公路局討論，感謝大家支持國防。

國防部 空軍 饒慶鈴

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