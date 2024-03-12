宜蘭賞螢活動起跑 14間農場店家推出好吃好玩套裝遊程

宜蘭賞螢秘境多，適合賞螢的休閒農場各具特色，縣政府整合14家農場推出賞螢系列活動，特別為賞螢客規劃食宿購物，縣府並且設計「賞螢地圖」遊程參考指南，活動期間在宜蘭勁好行粉絲頁的賞螢地圖貼文完成3個步驟，有機會抽中住宿券、農場體驗券等賞螢好禮。

宜蘭是全國休閒農業區最多的縣市，近年來各區的休閒農場走向生態經營，螢火蟲繁殖數量更是生態優化的指標之一，推出「蘭陽星空賞螢季」包括賞螢、星空兩大主題，首先由「螢河點點」的賞螢活動帶頭起跑。

縣政府今天宣傳賞螢活動內容，這次與宜蘭縣休閒農業發展協會合作，邀集縣內各大休閒農場、休閒農業區內合法觀光產業參與，時間3月18日至5月31日。

觀光協會總幹事、頭城農場場長卓文宏表示，即將進入賞螢季，昨天的一場雨來得正是時候，螢火蟲需要略為潮濕且乾淨成長環境，他們為了讓螢火蟲代代相傳，園區不用農藥，栽種適合螺貝類吃的植物，整座農場就是絕佳的環境教育場域，透過賞螢結合食宿及DIY手作，適合安排生態旅遊。

參與賞螢生態導覽的農場與店家共14家，分別是南澳-愛在大南澳民宿；大同-玉蘭茶驛棧、玉蘭茶園；冬山-童話村生態渡假農場、香格里拉休閒農場、梅花湖休閒農場、光腳ㄚ民宿、三富休閒農場、星源茶園、石頭屋蝴蝶農場；員山-花泉休閒農場、鳳凰宿甲蟲生態民宿；頭城-頭城休閒農場、藏酒酒莊等店家都有優惠導覽套裝遊程。

縣政府希望透過公私協力合作，把蘭陽平原的生態之美介紹給遊客並留宿宜蘭。活動期間在宜蘭勁好玩FB粉絲頁「2024星空賞螢季‧螢河點點」賞螢地圖貼文按讚；留言「#2024星空賞螢季‧螢河點點」及標註@ 3位好友；公開轉分享該篇賞螢地圖貼文，就有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。

縣長林姿妙表示，縣府以不同節氣、四季風情安排活動，這次「賞螢」跟「星空」兩大主題，除了欣賞美麗螢河外，也會持續推廣蘭陽星空銀河之美，這也是「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列行銷的一環，系列活動將陸續推出，推廣無汙染旅遊，增加在地觀光產業軟實力。

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