即日起至4月14日 大農大富賞螢季開跑 搭小火車遊園

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區是著名的賞螢地點，林業及自然保育署花蓮分署推出「螢漫平森賞螢趣」活動。即日起至4月14日，民眾最多只要花300元，就可搭乘森林遊園小火車，體驗全台最早、面積最大、最容易到達的賞螢盛地。

林保署花蓮分署表示，大農大富平地森林園區位於中央山脈與海岸山脈間，園區有1250公頃，約48座大安森林公園，種植近20種、逾百萬株低海拔常見樹種，豐富生態吸引民眾前往感受大自然洗禮。

大農大富森林園區過去為製糖所需的種蔗農場，糖業鐵路五分車載著甘蔗的地景，隨著製糖產業結束而消失。為了活化歷史與生態，花蓮分署賞螢季推出限定「森林遊園小火車」，由解說員隨車導覽，讓民眾了解從甜蜜蔗香到清新森林香氣的更迭。

電動小火車每周三至周日發車，一天4班、每車次提供40個座位，採自由座搭乘，民眾可提早線上購票報名，每人150元，白天搭小火車享受森林浴，晚上賞螢火蟲，享受平地森林的美麗風貌。

為鼓勵民眾搭大眾運輸前往，賞螢專車每周五、六提供花蓮市到園區來回接送，還有賞螢專車方案可選擇。今年分署與光復鄉公所「幸福巴士」合作，只要線上預約，即能從光復車站免費接駁至園區。

賞螢季票價周一至周四，一般票250元、縣民社福票200元；周五至周日、連續假日，一般票300元、縣民社福票250元。活動訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁或官網查詢。