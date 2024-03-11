聽新聞
test
0:00 / 0:00

即日起至4月14日 大農大富賞螢季開跑 搭小火車遊園

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區是著名的賞螢地點，林業及自然保育署花蓮分署推出「螢漫平森賞螢趣」活動。即日起至4月14日，民眾最多只要花300元，就可搭乘森林遊園小火車，體驗全台最早、面積最大、最容易到達的賞螢盛地。

林保署花蓮分署表示，大農大富平地森林園區位於中央山脈與海岸山脈間，園區有1250公頃，約48座大安森林公園，種植近20種、逾百萬株低海拔常見樹種，豐富生態吸引民眾前往感受大自然洗禮。

大農大富森林園區過去為製糖所需的種蔗農場，糖業鐵路五分車載著甘蔗的地景，隨著製糖產業結束而消失。為了活化歷史與生態，花蓮分署賞螢季推出限定「森林遊園小火車」，由解說員隨車導覽，讓民眾了解從甜蜜蔗香到清新森林香氣的更迭。

電動小火車每周三至周日發車，一天4班、每車次提供40個座位，採自由座搭乘，民眾可提早線上購票報名，每人150元，白天搭小火車享受森林浴，晚上賞螢火蟲，享受平地森林的美麗風貌。

為鼓勵民眾搭大眾運輸前往，賞螢專車每周五、六提供花蓮市到園區來回接送，還有賞螢專車方案可選擇。今年分署與光復鄉公所「幸福巴士」合作，只要線上預約，即能從光復車站免費接駁至園區。

賞螢季票價周一至周四，一般票250元、縣民社福票200元；周五至周日、連續假日，一般票300元、縣民社福票250元。活動訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁或官網查詢。

火車 花蓮 賞螢

延伸閱讀

全台最早賞螢季開跑！花蓮「大農大富」賞螢趣、搭小火車享受森林浴

蘇丹紅風暴 桃園社福、醫療機構禁用辣椒粉3個月

竹市宣布 學校、社福、醫療機構預防性停用有疑慮辛香料

今明暖熱如夏逾30度 吳德榮：周三起大陸冷氣團又來急凍

相關新聞

即日起至4月14日 大農大富賞螢季開跑 搭小火車遊園

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區是著名的賞螢地點，林業及自然保育署花蓮分署推出「螢漫平森賞螢趣」活動。即日起至4月14日...

NET再登廣告嗆聲 基隆市府：冷飯亂炒

基隆東岸廣場經營權易主，原負責其中商場營運的主富服裝公司（NET）今又在報紙刊登廣告，條列入庫金額、維護重置經費和基隆市...

罷免謝國樑連署 市府：以市政為主

「山海公民拆樑行動」臉書粉專日前啟動罷免基隆市長謝國樑連署，到昨天累計設立4處收件或受理連署站點。發起人之一女大生林茵茵...

羅東林場百歲了 陳建仁種下在地風箱樹

羅東林場成立100年，行政院長陳建仁、農業部次長陳添壽、林業署長林華慶及宜蘭縣長林姿妙等人昨天參加羅東林場擴大舉辦植樹節...

爭里民保障車位 基隆2里長互槓

基隆市信義國中地下停車場昨起提供133個停車格，開放民眾登記抽籤辦月租，其中100格保障由出入口所在地東安里民取得。位在...

關山修復日式老屋 規畫文青店家

關山鎮早期是台東縱谷地區行政中心，鎮上有10多棟日式官舍，其中中正路5號的「里壠官舍」屋齡86年，荒廢多年後動工修復，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。