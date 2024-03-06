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重大進展！地方等了近20年 宜蘭噶瑪蘭橋環評初審過關

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
地方等了近20年，宜蘭噶瑪蘭橋環評初審過關，改建橋長約2.2公里。圖／翻攝自審查資料
地方等了近20年，宜蘭噶瑪蘭橋環評初審過關，改建橋長約2.2公里。圖／翻攝自審查資料

宜蘭噶瑪蘭橋跨越蘭陽溪，橋梁高度不足，每次颱風豪雨來襲就要「封橋」，地方爭取近20年改建案，今天終於通過環評專案小組初審，縣政府交通處表示，好不容易環評初審過關，「確實是一大進展」；縣議員簡松樹期待儘速改建，除了居民安全，對帶動觀光及工業區載貨進出也都有幫助。

長約2公里多噶瑪蘭橋（台2省道）跨越蘭陽溪，是僅次於蘭陽大橋（台9省道）的南北重要橋梁，由於橋不夠高，阻礙排水，只要颱風大雨來襲就要「封橋」，這案子從94年經濟部水利署第一河川局提議改建至今，地方爭取將近20年，改建橋長約2.2公里、寬30公尺。

縣政府說明，噶瑪蘭橋民國70年完工啟用，跨蘭陽溪，連接壯圍鄉及五結鄉，最早是94年1月依經濟部水利署第一河川局函示，噶瑪蘭橋梁底高程低於計畫堤頂高程，須辦理改善或改建以維護河防安全。

交通部公路總局96年2月「省道老舊橋梁整建計畫可行性研究」報告書，也指出「載重、耐洪與耐震能力均屬不良，安全實有疑慮」，請公路總局第四區養護工程處於97年將橋梁列入「配合河川治理計畫需辦理橋梁工程」改建。

蘭陽溪的河川治理計畫去年通過，環境部今天召開「台2線噶瑪蘭橋改建工程環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，環委建議，開發單位應蒐集補充現地水域生態調查成果，包含淡水保育類魚種等，加強施工期間對水域生態影響評估，補充施工、營運期間對地震預警機制，同意案修正後通過。

縣政府交通處表示，氣候變遷下，橋梁防洪標準的要求更高，全案歷經多年，環評初審終於過關，「確實是一大進展」。

五結鄉縣議員簡松樹表示，這案子從水利署提出改建的建議至今，講了將近20年，如今終於通過環評初審，未來完成之後，對於帶動觀光及工業區載運貨物的車輛進出都有幫助，居民也安全，希望環評再送大會通過後，請中央趕快編列工程經費動工。

噶瑪蘭 環評 蘭陽溪

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