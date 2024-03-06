陳琬惠接掌民眾黨宜蘭黨部主委 扮演母雞布局2026大選

台灣民眾黨今天舉行中央委員會議討論黨內人事案，確定民眾黨前立委陳琬惠接任宜蘭縣黨部主委，陳將扮演母雞角色，為下屆的宜蘭五合一選舉布局。

陳琬惠表示，感謝李偉華主委3年多以來的辛勞付出，李偉華主委的服務成效有目共睹，帶領宜蘭黨部完成兩次重要選舉；她同時也感謝柯文哲主席和中央委員會的信任與支持，讓她接任宜蘭縣黨部主委。

陳琬惠表示，她目前擔任立法委員黃國昌辦公室顧問，將延續過去對宜蘭的關心，未來與黃國昌委員攜手合作，會善盡分身之責，帶領宜蘭黨部同仁繼續服務鄉親。

陳琬惠說，深入了解地方需求，全力關心政府承諾的5年6千億元交通建設落實；經濟方面，除了支持地方創生計畫(2025-2028年)，最重要的是要繼續推動選舉期間提出的「南港東移」政策，讓高科技無汙染的腦工業遷往宜蘭，為北漂年輕人打造一條回鄉工作的路，更希望藉此吸引更多人才來到宜蘭定居。

陳琬惠表示，民眾黨像是一個政治的新創平台。過去在立法院擔任黨團主任時，就讓許多有心從事公共事務的年輕人獲得發展管道，在政治這條路上，將秉持「全民參與、公開透明」理念，讓不同背景與專業的人們齊聚，成為政治文化的傳播者。

陳琬惠指出，這次接下黨部主委一職，就是要繼續在宜蘭深耕、尋覓人才，並陸續展開基層選舉布局。2026年的地方大選，在宜蘭培養更多議員、鄉鎮長、鄉鎮代表、村里長，歡迎認同民眾黨理念及有意服務鄉里者加入行列。